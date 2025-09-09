كلية ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي تطلق برنامج إدارة الأعمال التنفيذي

أبوظبي في 9 سبتمبر/ وام / أطلقت كلية “ستيرن للأعمال” في جامعة نيويورك أبوظبي برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي للمهنيين من ذوي الخبرة الذين يتطلعون إلى تسريع مسارهم القيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعزيز أثرهم المؤسسي.

ويقدم البرنامج الذي يمتد على 23 شهرًا وبدوام جزئي هيكلا مرنا يتيح للمديرين التنفيذيين متابعة تعليمهم دون الحاجة إلى التوقف عن مسيرتهم المهنية، كما يساعد هذا النموذج المؤسسات على الاحتفاظ بكفاءاتها العليا وتطويرها، مع تطبيق مباشر للإستراتيجيات والأطر والمهارات القيادية المكتسبة في بيئة العمل.

ويحصل الخريجون على شهادة ماجستير إدارة أعمال معتمدة تمنحها كل من كلية ستيرن للأعمال وجامعة نيويورك أبوظبي، لينضموا إلى شبكة خريجين نشطة تضم أكثر من 114 ألف خريج في أكثر من 130 دولة.

وقال فابيو بيانو، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي بالإنابة اليوم إن هذه الخطوة تعزز من مكانتنا الأكاديمية وتدعم مهمة جامعة نيويورك أبوظبي كجامعة بحثية عالمية المستوى ومحرك للقيادة والابتكار والتأثير في دولة الإمارات وخارجها، ومن خلال الدمج بين الأسس الأكاديمية الصارمة والخبرة العملية وشبكة الخريجين العالمية الواسعة، ويرسخ البرنامج دور أبوظبي المتنامي كمركز للمعرفة والتحول الاقتصادي.