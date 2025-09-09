إطلاق "الدبلوم المهني في الإدارة الرياضية والتحليل" لتعزيز الكفاءات الوطنية

دبي في 9 سبتمبر/ وام / أطلق مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، "الدبلوم المهني في الإدارة الرياضية والتحليل"، برعاية وزارة الرياضة، وبالتعاون مع لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، وشركة Precision Football.

وتحظى شهادة الدبلوم باعتماد مؤسسة EduQual البريطانية.

وفي إطار حرصها على تشجيع الكفاءات الوطنية للاستفادة من برنامج الدبلوم، أعلنت وزارة الرياضة عن تغطية رسوم الدفعة الأولى بالكامل، على أن يتم اعتماد هيكل رسوم مرن ومدروس للدفعات المقبلة، بما يضمن إتاحة الفرصة لأكبر شريحة ممكنة من الشباب الإماراتي للاستفادة منه.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة إن الاستثمار في الشباب جوهره استثمار في مستقبل الدولة وازدهار مجتمعها؛ ويأتي إطلاق هذا الدبلوم المهني ليترجم توجيهات القيادة الرشيدة إلى مبادرات عملية تستثمر في قدرات شبابنا وتؤهلهم لقيادة مسيرة تطوير القطاع الرياضي على أسس علمية وتقنية متقدمة مؤكدا، حرص الوزارة على ترسيخ نموذج وطني رائد يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي والشراكات العالمية، بما يعزز دور القطاع الرياضي في بناء الاقتصاد المعرفي في الدولة، ويساهم بتحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

وأضاف معاليه أن هذا البرنامج يمثل ثمرة تعاون مشترك بين وزارة الرياضة وشركائها الإستراتيجيين على المستويين المحلي والدولي، ليكون نموذجاً رائداً في تطوير البرامج التعليمية التطبيقية في المجال الرياضي، وذلك من خلال توظيف أحدث التقنيات وفي مقدمتها تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي للارتقاء بكافة جوانب القطاع الرياضي، بما يسهم في الارتقاء بمكانة الدولة الريادية في القطاع الرياضي على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد سعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، رئيس مجلس إدارة مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، أن هذا الدبلوم الاحترافي يتماشى مع رؤية الوزارة لتعزيز أطر الحوكمة الرياضية، عبر تأهيل كفاءات وطنية شابة بمعايير أكاديمية حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجالات الإدارة والتحليل الرياضي ويعكس التزام الدولة بتطوير البرامج التعليمية التطبيقية في المجال الرياضي وتهيئة بيئة متكاملة تجمع بين المعرفة النظرية والتقنيات الحديثة.

وقال إن مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي يلعب دورا محوريا في تصميم وتنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع الشركاء، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة الرياضية على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال إعداد جيل جديد من القادة الرياضيين الوطنيين القادرين على اتخاذ القرارات المبنية على البيانات الذكية، وقيادة المؤسسات الرياضية نحو التميز المؤسسي وتحقيق الأهداف والطموحات الوطنية في قطاع الرياضة.

ويتضمن برنامج الدبلوم عدداً من ورش العمل المتخصصة القائمة على أحدث الأبحاث والممارسات العالمية، يقودها محاضرون خبراء من داخل الدولة وخارجها، كما يهدف إلى تأهيل كوادر فنية وإدارية وطنية قادرة على قيادة التحول في القطاع الرياضي، من خلال دمج التعليم القائم على الأدلة العلمية، والتدريب العملي، والتقنيات الذكية مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ضمن بيئة تفاعلية عالية المستوى.

ويغطي الدبلوم مجالات متعددة تشمل الإدارة الرياضية، والتدريب الذكي وتحليل الأداء، والتسويق الرياضي، والصحة النفسية والذكاء الإصطناعي في الرياضة، وسيتم خلاله دمج المفاهيم الأكاديمية المعتمدة عالمياً مع آليات التطبيق العملي المباشر، مما يعزز فرص الخريجين للعمل مباشرةً في الاتحادات واللجان والإدارات الرياضية بعد حصولهم على شهادة معتمدة من المركز، كما سيحصل المتدربون في البرنامج على فرصة تنفيذ مشروع تخرج تطبيقي يمكنهم من تطبيق ما تعلموه بطريقة عملية.