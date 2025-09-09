"إنفيجن 2025" تناقش إستراتيجيات وملامح المستقبل الرقمي في الإمارات

دبي في 9 سبتمبر/ وام / ناقشت فعالية "إنفيجن 2025"، التي نظمتها "دو" في دبي اليوم، تحت شعار: “التقاء القيادة والتكنولوجيا يفتح آفاق الذكاء الاصطناعي” الإستراتيجيات التي من شأنها تشكيل ملامح المستقبل الرقمي في دولة الإمارات مسلطة الضوء على ريادة الدولة في مجال التحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتناولت جلسات الفعالية إستراتيجيات بناء مجتمعات ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي عبر الابتكار الرقمي، مع التركيز على التطبيقات العملية في القطاعات المحورية التي تشمل الصناعة والرعاية الصحية والتعليم والمدن الذكية والتجزئة والنقل والخدمات الحيوية.

وافتتح أعمال "إنفيجن 2025"، فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو"، بإلقاء الكلمة الرئيسية لانطلاق الجلسات النقاشية والحوارية التي ركزت على تطور الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ورحلة التحول الرقمي التي تشهد تسارعاً لافتاً في الإمارات.

وأشار الحساوي، في كلمته إلى أن دبي أصبحت اليوم ضمن قائمة أفضل خمس مدن عالمية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، متقدمة على مدن رائدة في هذا الشأن مثل سان فرانسيسكو.

وأوضح أن الأرقام تعكس عمق التوجهات الخاصة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات في هذا المجال، لافتاً إلى بعض الدراسات في هذا الشأن، حيث يرى 94% من الشركات العاملة في الدولة أن الذكاء الاصطناعي يمثل محركاً رئيسياً للنمو المستقبلي، و42% من الشركات قامت بالفعل بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يساهم القطاع بما يعادل نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن هذه الأرقام لا تعني فقط عوائد اقتصادية، بل فرص عمل جديدة، وابتكارات، لافتاً إلى أن قادة الأعمال في الإمارات لا ينتظرون المستقبل بل يصنعونه.

وقال: عندما نتحدث عن الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي ستضيف 320 مليار دولار للاقتصاد بحلول 2030، فإننا نتحدث عن مستقبل أبنائنا، وعن جيل جديد من الإماراتيين الذين لن يستهلكوا التكنولوجيا فحسب، بل سيصنعونها ويقودونها للعالم.

وأكد جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في "دو" أن الذكاء الاصطناعي يمثل اليوم محوراً رئيسياً في تطوير مستقبل القطاع الرقمي بالدولة، مشيراً إلى أن الشركة تركز على تسخير هذه التكنولوجيا الحديثة لبناء حلول مبتكرة تعزز من مسيرة التحول الرقمي الشامل.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن ما يميز الحدث اليوم هو التركيز على الذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفه في صياغة مستقبل أفضل لافتا إلى أن تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يكون مجرد فكرة، بل يحتاج إلى بنية تحتية قوية وشاملة، ومن هذا المنطلق استثمرنا خلال السنوات الماضية في بناء مراكز بيانات ضخمة، وأسّسنا منظومة متكاملة قادرة على استيعاب الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بالأمن السيبراني، أوضح العوضي أن حماية الشبكات والمشتركين تشكل أولوية إستراتيجية، والأمن السيبراني جزء لا يتجزأ من نجاح أي منظومة تقنية، ونحن اليوم متبنون لأحدث الحلول والأنظمة في هذا المجال لضمان أعلى مستويات الحماية والموثوقية.

وسلّطت "إنفيجن 2025"، الضوء على خمسة محاور إستراتيجية تقود مسيرة التحول الرقمي في الإمارات، تشمل: حلول الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والبنية التحتية القوية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية السيادية لدعم سيادة البيانات الوطنية، والروبوتات المتطورة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ونماذج "التعدين كخدمة" و"وحدات معالجة الرسوميات كخدمة" لإتاحة الوصول إلى قدرات الحوسبة فائقة الأداء، بالإضافة إلى خدمات الحوسبة السحابية وحلولها الفائقة لتوفير بنية تحتية رقمية قابلة للتوسع على مستوى المؤسسات لتتناغم مع المنظومة التقنية المتنامية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت الفعالية حضور نخبة من قادة وخبراء التكنولوجيا العالميين، من بينهم رائدة الأعمال الأميركية، راندى زوكربيرغ، التي قدمت كلمة رئيسية حول مستقبل التحول الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي.

وتنوعت جلسات النقاش بين طرح استراتيجيات التطبيق العملي للذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية السحابية السيادية، وتكامل الروبوتات المتقدمة، واستعراض التطبيقات العملية للتقنيات الناشئة عبر مختلف القطاعات.

وتناول المتحدثون كيفية الاستفادة من تلك الابتكارات لبناء مجتمعات أكثر كفاءة واستدامة وذكاءً، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتحول الرقمي في الإمارات.