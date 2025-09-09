دبي تستضيف أكثر من ألف مصمم في النسخة الحادية عشرة من أسبوع التصميم

دبي في 9 سبتمبر/ وام / ينطلق أسبوع دبي للتصميم في نسخته الحادية عشرة خلال الفترة من 4 إلى 9 نوفمبر المقبل بالشراكة الإستراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم وبمشاركة واسعة من مؤسسات محلية وعالمية.

ويعد الحدث أحد أبرز الملتقيات الإبداعية في المنطقة حيث يستقطب المصممين من مختلف التخصصات ليقدم برنامجاً متنوعاً يشمل المعارض والحوارات والفعاليات المباشرة.

ويشهد هذا العام تكريم استوديو التصميم والابحاث الاماراتي “شكل من أشكال العمل” بجائزة الأشغال المدنية عن مشروع مبتكر يستكشف دور الفناء كبنية تحتية تعزز الحياة المجتمعية مستلهماً من الحوش الإماراتي التقليدي.

كما يضم البرنامج أكثر من ثلاثين تركيباً فنياً وتصميمياً ضخماً يستعرض التقاء التقنيات القديمة بالابتكارات الحديثة من خلال مشاركة معمارية وفنية واسعة.

ويعود معرض “داون تاون ديزاين” من 5 إلى 9 نوفمبر ليقدم على تراس الواجهة البحرية في حي دبي للتصميم أحدث منتجات التصميم الراقي والمعاصر بمشاركة علامات دولية وإقليمية بارزة بالتزامن مع معرض “إيديشنز” الذي يعرض أعمالاً فنية وتصاميم محدودة الإصدار.

ويستضيف الحدث “الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية” بالشراكة مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين “ريبا” مسلطاً الضوء على العلاقة بين العمارة والمجتمع.

وقالت خديجة البستكي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم إن أسبوع دبي للتصميم يجسد القيم التي يقوم عليها حي دبي للتصميم من إبداع وإلهام وتبادل للمعرفة مؤكدة أن نسخة هذا العام تشهد مشاركة أكثر من ألف مصمم وعلامة تجارية من مختلف أنحاء العالم.

من جانبها أوضحت شيماء راشد السويدي المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في “دبي للثقافة” أن أسبوع دبي للتصميم يشكل منصة حيوية لتعزيز قوة الصناعات الإبداعية من خلال دعم المواهب الناشئة ورواد الأعمال وإبراز الحضور الإقليمي على الساحة العالمية بما ينسجم مع رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع.

وقالت ناتاشا كاريلا مديرة أسبوع دبي للتصميم إن برنامج هذا العام يحمل رؤية أكثر تأملاً تستكشف التصميم كأداة اجتماعية وثقافية تربط بين التراث والمعاصرة وتجمع بين الأجيال والتخصصات.

ويقدم الحدث كذلك برنامجاً متنوعاً من ورش العمل والدورات المتقدمة بمشاركة مؤسسات أكاديمية مرموقة مثل جامعة الفنون في لندن ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى جانب مصممين عالميين بارزين كما يقام سوق أسبوع دبي للتصميم في 8 و9 نوفمبر ليتيح للشركات المحلية والصناع المستقلين فرصة عرض منتجات مصنوعة يدوياً تشمل الأدوات المنزلية والمجوهرات والأزياء وتجارب الطهي مما يعزز حضور دبي كمنصة ملهمة للابتكار والإبداع.