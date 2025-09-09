مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي.. "سفن إكس" تطلق "بريد وصلة"

دبي في 9 سبتمبر/ وام / أطلقت مجموعة “سفن إكس” - 7X -، الرائدة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، منصة “بريد وصلة”، أول سوق رقمي عالمي يوحد الشبكات البريدية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ28 لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي – دبي 2025.

وقال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “سفن إكس” إن إطلاق “بريد وصلة” يأتي امتداداً لإستراتيجية المنصات التي تنفذها المجموعة إلى جانب “NXN” و”إي أم أكس” و”فنت إكس”، مشيراً إلى أن المنصة الجديدة ستسهم في رقمنة وربط الشبكات البريدية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنصات التجارة الإلكترونية والأفراد من ممارسة التجارة عبر الحدود بسهولة ومرونة، بما يعزز مكانة البريد كعنصر أساسي في البنية التحتية اللوجستية العالمية.

وسيتيح “بريد وصلة” حلولاً شاملة تتجاوز خدمات الشحن التقليدية عبر دمج التكنولوجيا المالية من خلال “فنت إكس”، بما يوفر عمليات دفع وتحصيل سلسة ويدعم الشمول المالي في الأسواق الناشئة.

كما سيوفر للمتاجر والمنصات الرقمية مرونة واسعة في إدارة عمليات التنفيذ والدفع والإرجاع، ويتيح للحكومات والجهات التنظيمية بديلاً مستداماً يواكب أهداف الاستدامة العالمية وبذلك، يؤسس “بريد وصلة” لبنية تحتية رقمية موحدة تخدم المشغلين البريديين والشركات الصغيرة ومنظومة التجارة الإلكترونية، ويشكل قاعدة رئيسية لسوق عابرة للحدود أكثر كفاءة وشمولاً واستدامة.