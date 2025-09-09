وفد الشارقة الخيرية يختتم زيارة ميدانية لطاجكستان

الشارقة في 9 سبتمبر/ وام / اختتم وفد من جمعية الشارقة الخيرية زيارة ميدانية إلى جمهورية طاجيكستان استمرت أربعة أيام بهدف وضع حجر الأساس لمستوصف أون بلان الطبي في قرية ماكسم غوري والذي سيقام على مساحة 45 مترا مربعا ليخدم أكثر من 528 أسرة إلى جانب متابعة المشاريع الإنسانية والتنموية المنفذة و تدشين مشاريع جديدة وافتتاح أخرى تم الانتهاء منها.

ضم الوفد الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو مجلس إدارة الجمعية و محمد بن نصار مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق.

وقال الدكتور سعيد مصبح الكعبي إن هذه الزيارة تأتي ضمن التوجه الإستراتيجي للجمعية لتعزيز حضورها الإنساني في مختلف دول العالم وضمان استمرارية المشاريع التي تنفذ لخدمة المجتمعات الأكثر حاجة إلى جانب التخطيط لمبادرات جديدة تحقق أثرا ملموسا في حياة الناس.

وأشار إلى أنه تم خلال هذه الزيارة افتتاح قرية خيرية وهو مشروع متكامل يضم عشرة بيوت للأيتام ومدرسة تستوعب 400 طالب ومسجدا يخدم القرية والقرى المجاورة إلى جانب مركز صحي يوفر الرعاية الطبية للأهالي.

وتفقد الوفد مستوصفا صحيا حيث جرى الاطمئنان على سير العمل به وضمان استمرارية الصيانة الدورية كما زار مدرسة في قرية حسن اباد شمال العاصمة.

وقال الكعبي "أطلعنا على قطعة أرض خصصتها الحكومة المحلية لبناء مدرسة جديدة بديلة عن المبنى المتهالك وسنعمل على وضع خطة لإنشائها لتوفير بيئة تعليمية حديثة تواكب احتياجات الطلاب" مشيرا أن هذه الجهود تعكس التزام جمعية الشارقة الخيرية برسالتها الإنسانية وتؤكد حرصها على تنمية المجتمعات المستفيدة وتجسيد قيم العطاء الإماراتي.