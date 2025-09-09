"الدولي للاتصال الحكومي 2025" ينطلق غدا من الشارقة برؤية عالمية من أجل جودة الحياة

الشارقة في 9 سبتمبر / وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمشاركة 237 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، تنطلق غداً فعاليات الدورة الرابعة عشرة من "المنتدى الدولي للاتصال الحكومي" الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو الشارقة يومي 10 و11 سبتمبر 2025 تحت شعار "اتصال من أجل جودة الحياة".

يتضمن المنتدى، الذي يشهد مشاركة نخبة من الشخصيات المحلية والدولية، أكثر من 110 فعاليات موزعة على خمسة محاور رئيسية تشمل: الأمن الغذائي والصحة العامة والتعليم والاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر.

ويقدم المنتدى برنامجاً متنوعاً عبر51 جلسة نقاشية تبحث مستقبل الأمن الغذائي والصحة العامة والتعليم والاقتصاد الأخضر وقضايا الاستدامة إلى جانب 7 خطابات رئيسية ملهمة يقدمها قادة وصناع قرار عالميون، كما يوفر المنتدى بعداً عملياً من خلال 22 ورشة عمل تطبيقية ما يمنح المشاركين فرص التفاعل المباشر مع المتخصصين وتبادل الخبرات فيما تختتم فعالياته بالإعلان عن الفائزين في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي المتخصصة بتكريم الابتكار والتميز في الاتصال على مستوى عالمي.

ويعقد المنتدى هذا العام بالتعاون مع 30 شريكاً من مؤسسات محلية وإقليمية ودولية تضم جهات حكومية ومنظمات دولية ومراكز أبحاث وشركات تقنية وإعلامية تطرح برامج متنوعة على 22 منصة تفاعلية صممت لتكون فضاءات مفتوحة للنقاش والمشاركة المباشرة حيث يمكن للمشاركين من مختلف الثقافات والدول تبادل الخبرات والرؤى وصياغة مبادرات مشتركة تعزز جودة الحياة.

وتنظم هذه الدورة من المنتدى من خلال شراكات إستراتيجية تضم كل من جامعة الإمارات العربية المتحدة ودائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وبنك الاستثمار.

وقال معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة : تأتي مشاركة جامعة الإمارات في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ14 تحت شعار "اتصال من أجل جودة الحياة" من خلال تنظيم "تحدي الجامعات" في نسخته الرابعة بالإضافة إلى عدد من الجلسات الحوارية النوعية تأكيدا على التزامنا بدورنا كمؤسسة أكاديمية رائدة في دعم الحوار المعرفي وتمكين الطلبة من مختلف الجامعات المحلية والدولية من أدوات ومهارات الاتصال الحكومي ودمجها مع القضايا المجتمعية حيث يشكل المنتدى منصة إستراتيجية لتعزيز الشراكات وصياغة رؤى مبتكرة حول مستقبل الاتصال والاستدامة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

من جانبه قال الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة: نؤمن في دائرة العلاقات الحكومية أن الاتصال الحكومي هو جسر يربط الناس بصنّاع القرار على أساس المشاركة والاحترام المتبادل، ومن هنا تأتي شراكتنا الإستراتيجية في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي لتجسد هذا الإيمان على أرض الواقع حيث ننظم عدة جلسات تسلط الضوء على جودة الحياة ومستقبل الإنسان، ونؤكد التزامنا بنقل تجربة الشارقة والمساهمة بأفكار وممارسات تفتح آفاقاً جديدة للرفاه والازدهار والاستدامة.

وأكد سعادة محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أن المنتدى يحمل بُعدا استثنائيا من خلال طرحه رؤية شاملة تؤكد دور الاتصال في تحسين جودة حياة الإنسان حيث يسلط المنتدى هذا العام الضوء على قضايا محورية تمس تفاصيل الحياة اليومية مثل الأمن الغذائي والاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية وغيرها من محاور النقاش المهمة، مثمنا اختيار هذه المحاور لما تعكسه من وعي عميق بأهمية توظيف الاتصال كأداة للتنمية المستدامة وبناء مجتمعات واعية ،مشيرا إلى أن مخرجات هذه الدورة ستشكل خارطة طريق تساعد الحكومات على وضع الإستراتيجيات المناسبة.

وأعرب إدريس الرفيع المدير التنفيذي لبنك الاستثمار عن اعتزازه بدعم رؤية المنتدى الدولي للاتصال الحكومي التي تعزز الحوار والابتكار والتعاون بين المؤسسات والمجتمع في بنك الاستثمار، مؤكدا أن الاتصال الفعّال هو الأساس لبناء الثقة وتحقيق التقدم والنمو المستدام.

وتأتي المحاور الرئيسية للنسخة الـ 14 من المنتدى منسجمة مع رؤيته التي تجعل من الاتصال الإنساني أداة أساسية لبناء وتعزيز الثقة بين الحكومات والمجتمعات ومن الابتكار والتكنولوجيا محركا رئيسيا لتطوير أدوات الاتصال لاستشراف المستقبل وصياغة سياسات تجعل جودة الحياة ركيزة أساسية لصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.