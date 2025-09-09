إسرائيل تشن هجوما إجراميا على مقرات سكنية لعدد من قياديي "حماس" بالدوحة

الدوحة في 9 سبتمبر / وام / أعلنت دولة قطر أن هجوما إجراميا شنته إسرائيل اليوم استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة "حماس" في العاصمة "الدوحة".

وأوضح بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية أن الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة باشرت على الفور التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته، وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة.

وأكد البيان أن هذا الاعتداء الإجرامي يشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدا خطيرا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر.

- خلا -