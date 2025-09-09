انطلاق الدورة الـ 11من دبلوم اختصاصي مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

دبي في 9 سبتمبر/ وام / انطلقت في دبي اليوم الدورة الحادية عشرة من دبلوم اختصاصي مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع معهد دبي القضائي، واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة 74 منتسباً ومنتسبة يمثلون تسع دول خليجية وعربية.

وشهد افتتاح الدفعة سعادة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وكيل وزارة العدل، وسعادة اللواء سيف بن عابد، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بالوكالة في شرطة دبي، وسعادة القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير معهد دبي القضائي، والدكتور مهند دويكات، المنسق الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والعميد عبد الرحمن الشاعر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وعدد من الضباط.

وأكد اللواء سيف بن عابد أن الدبلوم، الذي يمتد على مدار أربعة أسابيع، رسخ مكانته كمنصة أكاديمية رائدة، وأسهم في إعداد كوادر مؤهلة لمواجهة واحدة من أخطر الجرائم العابرة للحدود.

وأضاف أن البرنامج يعكس التزام دولة الإمارات بالعمل المؤسسي في مجال حماية حقوق الإنسان، وتجسيد رؤية القيادة الرشيدة بجعل حماية الكرامة الإنسانية أولوية وطنية واستراتيجية.

من جانبه، أوضح القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي أن استمرار انعقاد الدبلوم يعكس تكامل الجهود الوطنية والدولية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن الإمارات تبنّت نهجاً شاملاً يضع الضحايا في صدارة الاهتمام، من خلال توفير الرعاية والحماية لهم، وملاحقة الجناة عبر أطر تشريعية متطورة وسياسات وطنية فعالة. وكشف عن إطلاق منظومة الإحالة الإلكترونية الجديدة لضحايا الاتجار بالبشر، التي تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز دقة الكشف عن الضحايا وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية.

وأكد الدكتور مهند دويكات أن الدبلوم يُمثل ثمرة شراكة إستراتيجية بنّاءة بين الجهات المنظمة، ويواكب التطورات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيراً إلى إدراج محاور جديدة في الدورة الحالية، تشمل التحقيقات المالية الموازية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في كشف وتحليل أنماط الجريمة، والتحقيقات الإلكترونية المتخصصة. وشمل برنامج الدورة محاور متعددة منها مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وأركانها، والقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة، والفروق بين الاتجار والجرائم الأخرى، إضافة إلى إستراتيجيات حماية الضحايا والشهود، والعمل القسري والتحقيقات المالية والإلكترونية، مع دراسة حالات واقعية.