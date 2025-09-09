" الإمارات الصحية" تستعرض مشاريع مبتكرة في معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية

دبي في 9 سبتمبر/ وام / تستعرض مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ضمن فعاليات معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية "WHX Tech 2025"، المنعقد حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، ستة مشاريع مبتكرة تجسد مساهمتها في دفع مسيرة التحول الرقمي وتسريع تبني أحدث الحلول الذكية في قطاع الرعاية الصحية بالدولة.

ونظمت المؤسسة اليوم على هامش المعرض قمة الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية "EHS AI Summit" والتي تستمر يومين، تحت شعار "تسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية"، بمشاركة نخبة من الخبراء والقادة وصناع القرار لمناقشة أحدث التطورات في الصحة الرقمية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والتحليلات التنبؤية، واستشراف مستقبل الأنظمة الصحية المستدامة.

وأكدت سعادة مباركة إبراهيم، المديرة التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة والرئيسة التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذه القمة تمثل محطة إستراتيجية في مسيرة المؤسسة نحو تعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال الصحة الرقمية.

وقالت " ننظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه منظومة متكاملة ورافعة إستراتيجية قادرة على الارتقاء بجودة الرعاية وتسريع التشخيص وتخصيص العلاج وتحقيق كفاءة تشغيلية غير مسبوقة، مع الالتزام المطلق بأعلى معايير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات".

وتتضمن المشاريع المعروضة ضمن منصة المؤسسة منظومة الذكاء المؤسسي لتعزيز دقة التشخيص المبكر وتحسين العمليات التشغيلية، وفحص اللياقة الطبية لتأشيرات الإقامة الذي يوفر تجربة رقمية متكاملة وسريعة عن طريق توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومشروع الذكريات الاصطناعية بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لمساعدة مرضى الزهايمر على استعادة ذكرياتهم وتحسين جودة حياتهم.

بالإضافة إلى نظام غياث لإدارة الطوارئ والأزمات المصمم لرفع جاهزية المنشآت الصحية عبر لوحة تحكم مركزية وتطبيقات تنبؤية مبتكرة، ومشروع التصوير التشخيصي بالذكاء الاصطناعي للكشف الاستباقي والمبكر عن أمراض مثل سرطان الثدي والسل الرئوي والسكتة الدماغية، بالإضافة إلى منصة “مهارتي” التي تتيح لموظفي المؤسسة وشركائها فرص التدريب والتطوير المهني باستخدام الأجهزة الذكية.