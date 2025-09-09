فيصل بن صقر وسالم بن سلطان يقدّمان واجب العزاء في وفاة أرملة صالح الشحي

رأس الخيمة في 9 سبتمبر/ وام / قدّم الشيخ فيصل بن صقر القاسمي والشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها فاطمة محمد سالم الشحي، أرملة المرحوم صالح بن سيف بن صالح الشحي.

وأعرب الشيخ فيصل بن صقر والشيخ سالم بن سلطان خلال زيارتهم اليوم لمجلس العزاء في منطقة شعم برأس الخيمة عن صادق عزائهم ومواساتهم إلى سعاده سيف بن صالح بن سيف الشحي في وفاتة والدتة وإلى ذوي الفقيدة، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم العزاء عدد من المسؤولين والمعزين من المواطنين والمقيمين.