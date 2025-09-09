بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك تطلق تحدي الاستدامة العالمي

دبي في 9 سبتمبر/ وام / أعلنت بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، بالشراكة مع ديلويت، اليوم، عن إطلاق تحدي الحاضنة الخضراء، وهي مبادرة عالمية تدعو المشاركين إلى تقديم حلول مستدامة مبتكرة للفعاليات، على أن يقوم الفائز بتنفيذ فكرته في نسخة عام 2027 من البطولة الإماراتية، التي تتواجد في روزنامة جولة دي بي ورلد وسلسلة رولكس لبطولات النخبة.

ويهدف تحدي الحاضنة الخضراء إلى إحداث تغيير بنّاء، وتسريع الابتكار في مجال الاستدامة في قطاعي الرياضة والترفيه، والمشاركة فيه مفتوحة لرواد الأعمال، والشركات الناشئة، والطلاب، والشركات حول العالم.

ويمكن أن تتضمن المشاركات مفاهيم جديدة وحلولًا جاهزة للتطبيق تُعزز الاستدامة البيئية في قطاع الفعاليات لمواجهة التحديات المُلحة التي يُمثلها تغير المناخ.

وباتت هيرو دبي ديزرت كلاسيك أول بطولة جولف في منطقة الشرق الأوسط، وأول بطولة ضمن سلسلة رولكس لبطولات النخبة في جولة دي بي ورلد، تحصل على اعتماد GEO من منظمة جيو البيئية العالمية، لثلاث سنوات متتالية، وهي الآن أول بطولة جولف عالمية تُطلق تحديًا دوليًا لجمع حلول مستدامة للفعاليات.

وسيتم الإعلان عن القائمة المختصرة للمشاركين في 18 نوفمبر المقبل، وسيتم الكشف عن ثلاثة مرشحين نهائيين في 19 ديسمبر المقبل.

وسيقدم المرشحون النهائيون حلولهم إلى لجنة من الحكام الخبراء في الأسبوع الذي تُقام فيه نسخة عام 2026 من البطولة.