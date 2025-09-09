الأمم المتحدة تطلق خطة استجابة طارئة لمساعدة منكوبي الزلزال في أفغانستان

نيويورك في 9 سبتمبر/ وام / أطلقت الأمم المتحدة اليوم خطة استجابة طارئة لمدة أربعة أشهر بقيمة 139.6 مليون دولار أمريكي لأفغانستان، لتمكين المنظمات الإنسانية من مساعدة 457 ألف شخص متضرر من الزلزال المدمر الذي ضرب الأسبوع الماضي المنطقة الشرقية في أفغانستان.

وشددت إندريكا راتوات منسقة الشؤون الإنسانية في أفغانستان، على ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي في هذه اللحظة قصارى جهودة ويُظهر تضامنه مع شعب أفغانستان الذي أشارت إلى أنه تعرض لمعاناة كثيرة.

ولفتت إلى أنه ومع اقتراب فصل الشتاء، تسابق الأمم المتحدة الزمن لدعم المجتمعات الأفغانية المتضررة بالحد الأدنى فقط، موضحة بأن قدرة صمود الشعب الأفغاني تعرضت لاختبار مستمر، حيث وفي كل أزمة يمر بها يتعرض لخطر حقيقي، مع كل أزمة تضرب، وتراجع في المكاسب الهشة التي تحققت في السنوات الأخيرة.

وكشفت المسؤولة الأممية عن تأثر ما يقرب من 500 ألف شخص في ولايات كونار ولغمان وننكرهار شرق أفغانستان بشكل مباشر بالزلزال الأخير، حيث فقد أكثر من 2,200 شخص حياتهم وأصيب 3,600 آخرون، وفقًا لتقارير السلطات الأفغانية.

وقالت "يبذل الشركاء في المجال الإنساني قصارى جهدهم لإبقاء النساء والأطفال وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر في صميم الاستجابة، كما يجري حاليًا إنشاء مساحات صديقة للأطفال وأماكن آمنة للنساء".