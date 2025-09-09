الإمارات تبدأ مرحلة جمع البيانات ضمن دراسة خط الأساس الأولى لقياس فقد وهدر الغذاء

أبوظبي في 9 سبتمبر / وام / بدأت المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء "نعمة"، وبالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية المحلية في مختلف الإمارات، مرحلة جمع البيانات ضمن دراسة خط الأساس الأولى لقياس فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات.

وستتولى الفرق الميدانية خلال الفترة من 8 إلى 21 سبتمبر الجاري، جمع بيانات أولية من خلال قياس الهدرعلى مستوى الأسر عن طريق تجميع ووزن وتحليل مخلفات الغذاء، فيما ستقوم الشركات والجهات الحكومية المسجّلة في الدراسة بإدخال بياناتها الخاصة بفقد وهدر الغذاء مباشرة عبر منصة "نعمة" للبيانات.

ويُعد هذا الجهد الوطني الممتد على مدار أسبوعين الأول من نوعه في الدولة، حيث يتم تنفيذ تحليل مباشر لمكونات النفايات عند المصدر، بمشاركة عدة قطاعات عبر كامل سلسلة الإمداد ضمن قطاع الغذاء في الدراسة.

ومن المتوقع أن تحقق مرحلة جمع البيانات نجاحا بفضل التنسيق الكبير بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية المحلية، التي ستقوم بدور محوري في ضمان المصداقية الإحصائية للدراسة وتمثيلها على المستوى الوطني.

ويتركز هذا التعاون في التحقق من حجم العينة على مستوى الدولة، باستخدام منهجيات علمية وإحصائية دقيقة، والالتزام ببروتوكولات المسوح الوطنية لدولة الإمارات، والتي تشمل معايير ضبط الجودة، والالتزام بالمعاييرالمعتمدة، ودقة العمل الميداني، وتوحيد البيانات المحلية في قاعدة بيانات اتحادية موحدة، تعد أساسا للمؤشرات الوطنية الخاصة بفقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات.

ويقود المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء باعتباره الجهة الاتحادية الرائدة في مجال الإحصاءات الوطنية ومؤشرات التنمية المستدامة، أيضا عملية إعداد تقارير دولة الإمارات حول أجندة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بما يتماشى مع الأطر الدولية التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وبهذه المناسبة، قالت خلود حسن النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات وأمين عام لجنة مبادرة "نعمة"، إن هذا العمل الميداني الوطني يعد خطوة أساسية في بناء قاعدة بيانات قائمة على الأدلة والقياس الفعلي على أرض الواقع لتحديد نسب الهدر الحقيقية عبر مختلف القطاعات في كل الإمارات.

وأكدت أن خط الأساس يشكل نهجاً موحداً يقوده شركاء مبادرة "نعمة" من مختلف أنحاء الدولة، كممثلين للقطاع الحكومي والقطاع الخاص، ويعتمد أيضاً على مساهمة الأسر في تقديم بيانات واقعية حول مستويات الهدر، وقالت إنه من خلال التعاون الوثيق بين مبادرة "نعمة" والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وشركائنا في مراكز الإحصاء المحلية، نضمن أن ترتكز هذه الدراسة على أسس علمية متينة.

وتم تصميم دراسة خط الأساس الأولى لقياس فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات لمعرفة الحجم الكمي وأسباب فقد وهدر الغذاء – من المزارع وصولًا إلى المنازل.

وتشمل الدراسة جميع مراحل سلسلة القيمة ضمن قطاع الغذاء بدءا من الإنتاج والاستيراد، مروراً بالمعالجة والتوزيع والتجزئة، وصولاً إلى الاستهلاك.

وستسهم البيانات التي يتم جمعها في تطوير المؤشرات الرسمية الخاصة بفقد الغذاء وهدره لدولة الإمارات، وتحديد الأنماط الجغرافية والديموغرافية الخاصة بالهدر، ودعم الحلول المستندة إلى الأدلة، وحملات التوعية، والتدخلات المنهجية، والإعداد لإصدار تقارير وطنية دورية مع تكرار إجراء الدراسة كل ثلاث سنوات.

وقالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: يعكس التعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والمبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء "نعمة"، والمراكز الإحصائية المحلية، التزام دولة الإمارات بتحويل التصورات المرتبطة بفقد وهدر الغذاء إلى عمل اتحادي ممنهج وفعّال، مشيرة إلى ان المركز يضطلع بدور محوري يتمثل في ضمان أعلى مستويات الدقة والموثوقية الإحصائية، بما يتيح نتائج تعكس الواقع الوطني بصورة شاملة وتمكن من مقارنتها عالميا.

وأكدت أن هذا النهج يشكل ركيزة أساسية لترسيخ مكانة دولة الإمارات كقدوة عالمية في مجال الاستدامة، ويعكس التزامها بتحويل أهداف التنمية المستدامة إلى إنجازات ملموسة تخدم الحاضر وتصون المستقبل.

وتعتبر دراسة خط الأساس الوطنية الأولى لفقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات ثمرة جهد وطني منسق، جمع أكثر من 25 جهة اتحادية ومحلية، من بينها شركاء إستراتيجيون مثل وزارة التغير المناخي والبيئة، المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومجموعة "تدوير"، وبلدية دبي، وهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، وشركة الدار، إضافةً إلى البلديات ومراكز الإحصاء المحلية.

وقالت سعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة: تُعد دراسة خط الأساس لقياس فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات ركيزة رئيسية في دعم الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 وتعزيز التزامات الدولة تجاه البيئة والمناخ والحفاظ على الموارد الطبيعة من الهدر وتحقيق الاستدامة بمفهومها الشامل.

وأضافت أن الوزارة وبصفتها الجهة الوطنية المسؤولة عن الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة، تلتزم برفع مستوى الوعي وتعزيز التعليم حول أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام، حيث تلعب مبادرة "نعمة" دوراً محورياً بصفتها المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء مع التركيز بشكل خاص على الهدف 12.3 الذي يدعو إلى خفض نصيب الفرد من فقد وهدر الغذاء إلى النصف بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن الدراسة ستوفر بيانات دقيقة للحد من الهدر، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتسريع التحول نحو اقتصاد دائري أكثر استدامة.

وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية للدراسة خلال النصف الأول من عام 2026، لتكون منطلقا لسياسات جديدة وشراكات وإستراتيجيات للتفاعل المجتمعي تدعم هدف دولة الإمارات بخفض فقد وهدر الغذاء بنسبة 50% بحلول عام 2030، كما تسهم هذه الجهود في تحقيق رؤية مبادرة "نعمة" بأن تكون الإمارات دولة لا يُهدر فيها الغذاء.