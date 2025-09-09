محمد بن سلمان في اتصال بأمير قطر : نقف بشكل تام مع قطر وندين الهجوم الإسرائيلي السافر

الرياض في 9 سبتمبر / وام / أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، على وقوف المملكة العربية السعودية التام مع دولة قطر الشقيقة وإدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي السافر، والذي وصفه بأنه عمل إجرامي وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وشدد سمو ولي العهد السعودي خلال الاتصال على أن المملكة تضع كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في دولة قطر وما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها.

