"تريندز" شريكا استراتيجيا للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في نسخته الـ14

أبوظبي في 9 سبتمبر/ وام / يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، باعتباره شريكاً إستراتيجياً، في النسخة الـ14 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على مدار يومي 10 و11 سبتمبر الحالي، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار “اتصال من أجل جودة الحياة”.

وتشهد قاعة مركز تريندز للبحوث والاستشارات في المنتدى عدداً من الفعاليات البحثية والعلمية ذات الصلة بموضوع النسخة الـ14.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن المنتدى هذا العام يناقش خمس قضايا محورية، ومن أهمها الأمن الغذائي، ويستعرض دور الاتصال في تطوير حلول مستدامة وقابلة للتطبيق لتحقيق الأمن الغذائي.

وذكر أن التحديات العالمية المرتبطة بالأمن الغذائي تتصاعد، ومثلما يعد تأمين الغذاء مسؤولية الحكومات، فقد أصبح سلوك الأفراد واستهلاكهم جزءاً محورياً في صياغة مستقبل الاستدامة، حيث تشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة إلى أن نحو 1.3 مليار طن من الغذاء يُهدر سنوياً، أي ما يعادل ثلث الإنتاج العالمي، وهو رقم كافٍ لإطعام مئات الملايين ممن يعانون الجوع المزمن.