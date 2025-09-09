"الشارقة للتراث" ينظّم يوماً مفتوحاً للتعريف بالمؤهلات الوطنية

الشارقة في 9 سبتمبر/ وام /نظّم معهد الشارقة للتراث اليوم، فعالية اليوم المفتوح للتعريف بالمؤهلات الوطنية الجزئية والدبلومات المهنية التي يطرحها، بحضور سعادة الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس المعهد، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام إلى جانب مجموعة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بالمعهد والمهتمين بدراسة علوم التراث.

ويأتي تنظيم اليوم المفتوح، للتعريف بالبرامج الأكاديمية والمهنية التي يوفرها للزوار للتعرف عن قرب على التخصصات المطروحة ومناقشة تطلعاتهم واستفساراتهم مع الكادر الأكاديمي.

وتضمن البرنامج جولة تعريفية للطلبة الجدد شملت قاعات الدراسة ومرافق المعهد إلى جانب تقديم شروح تفصيلية حول المساقات العلمية والمؤهلات المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتشمل أربعة مؤهلات جزئية هي: الأعمال الإدارية في المؤسسات الثقافية والتراثية والإرشاد المتحفي وترميم وصيانة المخطوطات وجمع وتدوين وصون التراث الثقافي غير المادي بالإضافة إلى دبلوم إدارة الأعمال في المؤسسات الثقافية والمتحفية.

و أكد المسلم حرص المعهد على تقديم برامج أكاديمية ومهنية متكاملة تعكس أصالة الموروث الإماراتي وتواكب في الوقت نفسه معايير الجودة العالمية.

من جانبه أكد الدكتور خالد الشحي مدير الإدارة الأكاديمية بالمعهد، أن اليوم المفتوح يهدف إلى جعل التعليم نافذة حية على التراث عبر تقديم تجربة معرفية متكاملة تمزج بين الأصالة والمعاصرة وتنسجم مع المعايير الأكاديمية العالمية.