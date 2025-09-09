الشارقة يتوج بطلاً لكأس الوطن لكرة اليد في نسختها الأولى

دبي في 9 سبتمبر/وام/ توج فريق الشارقة بطلاً للنسخة الأولى من كأس الوطن لكرة اليد للرجال، بعد فوزه على شباب الأهلي بنتيجة 32-28 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم على صالة نادي النصر في دبي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الشارقة 19-15، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني ليحسم اللقب.

وشهدت البطولة مشاركة 6 أندية هي: شباب الأهلي، والشارقة، ودبا الحصن، والوصل، والنصر، ومليحة، وأقيمت مبارياتها بنظام خروج المغلوب.