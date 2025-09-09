الأزهر و"حكماء المسلمين" والبرلمان العربي يدينون العدوان الإسرائيلي على قطر

القاهرة في 9 سبتمبر/ وام/ أدان كل من الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين والبرلمان العربي بشدة الاعتداء الإسرائيلي اليوم على دولة قطر واعتبروه انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسيادة الدول.

فقد أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في بيان له اليوم أن هذا الاعتداء الخطير على سيادة قطر يكشف عن النوايا الإسرائيلية ومخططاتها لنشر الفوضى وزعزعة استقرار المنطقة.

و أكد مجلس حكماء المسلمين أن الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، ويتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية.

وأعرب المجلس في بيان اليوم، عن تضامنه الكامل مع دولة قطر، محذرا من خطورة مثل هذا العدوان وتداعياته الخطيرة على جهود تحقيق السلام، بما يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

بدوره أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي في بيان له مساء اليوم تضامن البرلمان العربي الكامل مع قطر قيادةً وحكومةً وشعبًا، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياتهم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وردعها وحماية سيادة الدول وأمن شعوبها.

