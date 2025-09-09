نادي الجزيرة و"مجموعة سيتي" يعلنان توسيع تعاونهما الإستراتيجي

أبوظبي في 9 سبتمبر/ وام/أعلن نادي الجزيرة و"مجموعة سيتي لكرة القدم"، عن اتفاقية تعاون جديدة، تقدم من خلالها المجموعة الاستشارات الإستراتيجية التي تركز على دعم أهداف النادي طويلة الأمد.

كما تم الإعلان عن توسيع نطاق التعاون القائم حالياً بين الجانبين في هذه الاتفاقية، ليشمل تقديم استشارات رئيسية أخرى في مجال كرة القدم.

حضر مراسم الإعلان مساء اليوم بأكاديمية نادي الجزيرة في مدينة الشوامخ بأبوظبي، معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، نائب رئيس نادي الجزيرة، رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة، والذي حرص أيضاً على لقاء فريق تحت 21 سنة، وتهنئته على إنجازات الموسم الماضي، بحصد لقبي كأس الإمارات وكأس السوبر، بالإضافة إلى توماس كروكن، مدير أكاديمية مانشستر سيتي، وغاريث بروسير، مدير أكاديمية نادي الجزيرة.

وقدمت "مجموعة سيتي" خلال الموسمين الماضيين خبراتها لأكاديمية نادي الجزيرة، في منهجيات وأساليب التدريب والتعليم، والتكنولوجيا، والمرافق، والعمليات، مع التركيز على الاستفادة من الأسس القوية التي تتمتع بها الأكاديمية والبناء عليها.

ويهدف هذا التعاون لتعزيز سمعة الأكاديمية كوجهة مفضلة وجاذبة لأفضل المواهب، وتحقيق المزيد من فرص النجاح بعد أن توج فريق 21 عاماً في موسم 2024- 2025، بلقبي كأس الإمارات وكأس السوبر.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، وبالإضافة إلى الأكاديمية، ستقدم "مجموعة سيتي" لنادي الجزيرة استشارات حول أفضل الممارسات في مجالات اكتشاف المواهب، واستقطاب اللاعبين، وتطويرهم وتحسين أدائهم، بالإضافة إلى الخبرات في تحليل البيانات، والمعلومات الرقمية.

وتجسد الشراكة الأثر الملموس للمجموعة في المنطقة، وتتيح فرصاً جديدة لتبادل المعرفة واكتساب الخبرات المحلية، كما يعزز هذا التعاون برامج مدارس سيتي لكرة القدم في المنطقة، والتي تضم حالياً أكثر من 3000 طالب، لمنح المواهب المحلية الشابة فرصاً جديدة لمواصلة المسيرة الكروية.

وقال أوليفييه توركيل، المدير العام لمجموعة سيتي لكرة القدم في الشرق الأوسط، إنهم يتطلعون لتوسيع نطاق عملهم مع نادي الجزيرة ليشمل مشاريع رئيسية تحقق تأثيراً كبيراً في مجال كرة القدم.

وأضاف أن هذا النموذج يتيح إمكانية تقديم خبرات عالمية متنوعة، ترتكز على سجلهم الحافل بالنجاحات حول العالم، إذ يهدف هذا التعاون الاستشاري، لمشاركة الخبرات، والمساهمة في دعم أداء النادي في الميدان، والنمو المستمر لرياضة كرة القدم في المنطقة.

وأكد جمال سعيد النعيمي، الرئيس التنفيذي لنادي الجزيرة، أن تعزيز الشراكة مع المجموعة، يؤكد التزام النادي بتطوير اللعبة، وفق أعلى المعايير العالمية، ويعزز مكانة الجزيرة، كنادٍ رائد ومبتكر على مستوى المنطقة.