رابطة المحترفين تعلن الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية

أبوظبي في 9 سبتمبر/ وام/ أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية اليوم، عن الفائزين بجوائز الأفضل في شهر أغسطس 2025، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب بدوري أدنوك للمحترفين الموسم الجاري.

وتوج بجائزة أفضل لاعب، لابا كودجو مهاجم العين، وجاء فوزه بالجائزة بعد تقديم أرقام مميزة في أول جولتين بالبطولة، حيث لعب مباراتين بما يعادل 180 دقيقة كاملة وأحرز 3 أهداف وقدم 11 تمريرة صحيحة و5 تسديدات على المرمى بالإضافة إلى تمريرة واحدة مؤثرة.

وحصل على جائزة أفضل حارس مرمى زايد الحمادي حارس مرمى الوحدة، ونال اللاعب الجائزة بعد أن حافظ على شباكه نظيفة في المباراتين وقام ب5 تصديات ناجحة.

وفاز بجائزة أفضل مدرب في شهر أغسطس، فلاديمير إيفيتش مدرب العين.

وانتزع إيفيتش الجائزة بعد قيادة فريق العين للانتصار في أول مباراتين وتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن النصر الوصيف، وسجل معه الفريق 5 أهداف واستقبل 3 باستحواذ بلغ معدله 59.3% ودقة تمرير 87.05% ونفذ الفريق معه 378 تمريرة في ملعب المنافس.