جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تبحث التعاون مع مجلس الشؤون الإسلامية الماليزية

أبوظبي في 9 سبتمبر/ وام/ بحثت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية سبل تعزيز التعاون الثقافي والعلمي مع مجلس الشؤون الإسلامية والعادات الماليزية بولاية بهانج، وذلك خلال زيارة سمو الأمير أمير ناصر إبراهيم شاه، نائب رئيس المجلس، إلى مقر الجامعة في أبوظبي.

والتقى سمو الأمير أمير ناصر إبراهيم شاه خلال الزيارة سعادة الدكتورة نضال الطنيجي، مستشار مدير الجامعة، حيث اطلع سموه على أبرز البرامج والممارسات الأكاديمية والثقافية التي تقدمها الجامعة في مجالات الدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية.

وتناول اللقاء الجهود المبذولة في تعزيز دور اللغات كوسيلة للتقريب بين الثقافات وتيسير التواصل بين مختلف فئات المجتمع، من خلال البرامج الأكاديمية والثقافية المتنوعة، تأكيداً على أهمية الحوار البنّاء بين الشعوب لإبراز القيم الحقيقية للإسلام القائمة على التسامح والرحمة والعدل.

وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام سمو الأمير بالاطلاع على تجربة دولة الإمارات في ترسيخ قيم التعايش والتلاحم المجتمعي، كما تمثل خطوة مهمة ضمن إستراتيجية الجامعة لتطوير شراكاتها الدولية، وتعزيز جسور التعاون العلمي والثقافي مع ماليزيا، بما يسهم في ترسيخ مكانة الجامعة منصة عالمية للحوار الحضاري.