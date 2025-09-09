الأمم المتحدة تدين الاعتداء الإسرائلي على قطر

نيويورك في 9 سبتمبر/ وام / أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم الصارخ على سيادة دولة قطر وسلامتها الإقليمية.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها اليوم، أشار فيها إلى أن قطر تلعب دورا إيجابيا للغاية في جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على الإفراج عن جميع الرهائن.

ووصف غوتيريش الهجوم الإسرائيلي بمثابة اعتداء صارخ على سيادة قطر وسلامتها الإقليمية، مشددا على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف باتجاه التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، لا تدمير هذه الجهود.

وأكد أن هذه الأحداث تعكس مدى أهمية التقرير الذي أصدره اليوم والذي يسلط الضوء على حقيقة أن العالم ينفق على شن الحروب أضعاف ما ينفق على بناء السلام.

