الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على قرية دار الجمال في نيجيريا

أبوظبي في 10 سبتمبر/ وام/ أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية دار الجمال في شمال شرق نيجيريا وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولجمهورية نيجيريا الاتحادية وشعبها الصديق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.