مجلس أمناء "مجرى" ينظم "قمة الأثر المجتمعي" و"خلوة الأثر" في نوفمبر المقبل

دبي في 10 سبتمبر/ وام/ ناقش مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى"، خلال الاجتماع السنوي الثالث لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس الأمناء، آخر مستجدات تنفيذ الأهداف الإستراتيجية للصندوق، وآليات جديدة لتفعيل أطر العمل المشترك، وتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والنفع العام والقطاع الرابع، بما يسهم في ترسيخ معايير المسؤولية المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة.

وتم خلال الاجتماع، الإعلان عن اعتزام المجلس عقد فعاليتين لمبادرتين إستراتيجيتين وهما "قمة الأثر المجتمعي" و"خلوة الأثر" في شهر نوفمبر 2025، بمشاركة نخبة من القيادات وصناع القرار والمختصين في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة.

وستتناول القمة عددا من المبادرات والنقاشات المعمقة التي تهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية في الدولة ونشر أثر مجتمعي مستدام وملموس.

وستركز “خلوة الأثر”على مناقشة مجموعة من التحديات المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية وكيفية إيجاد حلول مناسبة لها، بحضور عدد من الوزارات الاتحادية ومنها التربية والتعليم، والصحة ووقاية المجتمع، والتغير المناخي والبيئة، والثقافة، بجانب كوكبة من المختصين في المجالات ذاتها من القطاعين الخاص والثالث في سلسلة من المحادثات التي ستشكل مبادرات وطنية مدعومة من القطاع الخاص.

وتشكل قمة الأثر المجتمعي فرصة إستراتيجية لتفعيل المبادرات البنّاءة وتعزيز الشراكة بين القطاعات، وستتضمن نقاشات محفزة، وعروضا للمشاريع، وجلسات تبادل معرفي متقدمة، وسيتم تسليط الضوء على تحدي الأثر المستدام ليضمن استمرار العمل عبر لجان مجرى لتطوير أطر ذكية لتقييم الأداء، والمضي قدمًا بخطط وطنية متكاملة تدعم رؤية الإمارات في المسؤولية المجتمعية والاستدامة والابتكار، كما سيتم الإعلان عن مبادرات الصندوق لعام 2026 خلال القمة والتي تعد أكبر تجمع للقطاع الخاص تحت مظلة واحدة بغاية دفع عجلة المسؤولية المجتمعية في الدولة.

ورحب المجلس بالأعضاء الجدد مع التأكيد على أهمية دورهم في دعم مسيرة الصندوق وتعزيز جهوده نحو تحقيق أثر وطني مستدام، حيث تم انضمام سعادة م. أمل عبد الرحيم إلى مجلس الأمناء، التي تشغل منصب وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة التغير المناخي والبيئية، كما انضم لعضوية المجلس سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع.