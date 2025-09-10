بريد الإمارات يصدر طوابع تذكارية احتفاءً بمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي

دبي في 10 سبتمبر /وام/ أصدر بريد الإمارات، مجموعة من الطوابع التذكارية احتفاءً باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين، الذي نظّمه الاتحاد البريدي العالمي بالتعاون مع سفن إكس (7X)، الممثل الرسمي لعضوية الدولة في الاتحاد، تحت شعار "قيادة التغيير، لصناعة المستقبل".

ويُعد المؤتمر الهيئة العليا لاتخاذ القرار في الاتحاد البريدي العالمي، ويجمع وفود 192 دولة عضوًا فيه؛ لاعتماد إستراتيجية القطاع وقواعده لدورة 2026–2029، والتي ستحمل اسم "إستراتيجية دبي"، تكريماً للدولة المضيفة.

ويجسّد هذا الإصدار مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للخدمات البريدية واللوجستية، ويؤكد التزامها بترسيخ التحول الرقمي من خلال توظيف أحدث التقنيات وتمكين حلول التجارة الإلكترونية والخدمات الذكية.

كما يحتفي تصميم الطابع بدور الفن كوسيلة وجسر للتواصل الإنساني وتبادُل الثقافات؛ إذ أبدعت الفنانة الإماراتية ياسمين الملا، بتصميمه واستطاعت عبر لمساتها الفنية أن تدمج الماضي بالحاضر والمستقبل وتوثق مسيرة الدولة المشرّفة.