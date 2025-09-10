قمتان تتصدران المشهد في الجولة الثالثة من "دوري أدنوك للمحترفين"

أبوظبي في 10 سبتمبر/ وام/ تستأنف غدا منافسات بطولة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بالجولة الثالثة بعد فترة من التوقف الدولي استمرت لأسبوعين، وتشهد هذه الجولة إقامة سبع مواجهات على مدار ثلاثة أيام، من بينها قمتان في اليوم الأخير “السبت”، إذ يلتقي الجزيرة مع النصر، والوصل مع العين، فيما تتطلع 3 فرق للفوز الأول وهي دبا وبني ياس وعجمان على الترتيب.

وتفصيلا، يستضيف فريق الجزيرة “السبت” فريق النصر، في استاد محمد بن زايد بأبوظبي، وهي المباراة التي يقود فيها المدرب الجديد للجزيرة الهولندي مارينو بوشيتش فريقه للمرة الأولى، بعدما أعلن عن التعاقد معه أمس.

أما النصر فيأمل في مواصلة تألقه والحفاظ على صدارة جدول الترتيب التي يتقاسمها مع العين ولكن بفارق الأهداف لصالح الأخير.

وبحسب رابطة المحترفين الإماراتية، فقد التقى الجزيرة والنصر في 32 مواجهة بدوري المحترفين، فاز الجزيرة في 18 منها، والنصر في عشر مباريات ، وكان التعادل حاضرا في أربع مباريات.

وفي القمة الثانية لليوم نفسه يحل العين المتصدر بالعلامة الكاملة وله سبع نقاط ضيفا على الوصل صاحب الثلاث نقاط في استاد زعبيل، إذ يأمل العين في الحفاظ على صدارته، في حين يتطلع الوصل إلى فوزه الثاني هذا الموسم.

والتقى الوصل والعين في 32 مواجهة بدوري المحترفين، فاز العين في 20، والوصل في خمس مباريات، وتعادلا في سبع مباريات.

كما تُفتتح مواجهات الجولة “الخميس” بلقاء كلباء مع الوحدة في استاد كلباء، كما يلتقي في اليوم نفسه شباب الأهلي مع بني ياس في استاد راشد، وتختتم مواجهات اليوم بلقاء خورفكان مع الشارقة، في استاد صقر بن محمد القاسمي.

وفي اليوم الثاني “الجمعة” يلتقي عجمان مع البطائح في استاد راشد بن سعيد، فيما يلتقي في اليوم نفسه الظفرة مع دبا في استاد حمدان بن زايد.