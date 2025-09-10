"أبوظبي للزوارق" يشارك في الجولتين الختاميتين لمونديال الفورمولا2

أبوظبي في 10 سبتمبر/ وام/ يشارك فريق أبوظبي للزوارق السريعة في الجولتين الختاميتين "الرابعة والخامسة" من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، في مدينتي بيزو وفيلفيلها، بالبرتغال.

وينطلق سباق "أفضل زمن" السبت المقبل، وصولاً إلى السباق الرئيسي للجولة الرابعة يوم الأحد، بينما تقام منافسات الجولة الأخيرة يومي 20 و21 سبتمبر الجاري.

ويمثل فريق أبوظبي البطل العالمي راشد القمزي، وزميله المتسابق سالم اليافعي الذي يخوض موسمه الأول مع الفريق في هذه الفئة بعد مشاركته الأولى في الجولة الماضية بإيطاليا، بينما يترأس البعثة ناصر الظاهري مدير إدارة الرياضات البحرية في النادي، وتضم أيضاً جمعة القبيسي، "راديو مان".

وألغيت الجولة السابقة من البطولة، في مدينة سان نازارو الإيطالية، بسبب اضطراب التيارات المائية، لتبقى المنافسة مفتوحة على المراكز الأولى في الترتيب العام.

ويتصدر الفرنسي بيتر مورين جدول الترتيب حالياً برصيد 30 نقطة، يليه السويدي هيلمر وايبرج، وصيفاً برصيد 24 نقطة، والبريطاني ماثيو بالفيرمان، ثالثاً برصيد 22 نقطة.

وأكد ثاني القمزي مدير فريق أبوظبي للزوارق السريعة، أن المشاركة في الجولتين الختاميتين بالبرتغال تمثل محطة مهمة في مشوار الفريق هذا الموسم، للعودة إلى منصات التتويج وحصد النقاط، للبقاء في دائرة المنافسة على اللقب، بعد استعدادات مكثفة، وتجهيزات فنية دقيقة للزوارق.