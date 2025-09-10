النعيمي مديراً فنياً لبطولة الفنون القتالية الآسيوية بالرياض

دبي في 10 سبتمبر /وام/ قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للكاراتيه، تعيين إبراهيم محمد النعيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، مديراً فنياً لبطولة الفنون القتالية الآسيوية داخل الصالات، المقررة إقامتها في العاصمة السعودية الرياض خلال ديسمبر 2026.

وتُعد هذه البطولة واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية القارية، حيث تجمع عدداً من الألعاب القتالية تحت مظلة واحدة، تشمل الكاراتيه، والتايكواندو، والجودو، والجوجيتسو، والمصارعة.

ويُعد المدير الفني ركناً أساسياً في مثل هذه البطولات، حيث يتولى الإشراف على الجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بالمنافسات، وضمان توحيد معايير التحكيم، ومتابعة جاهزية الملاعب واللاعبين.

وأعرب النعيمي عن اعتزازه بالثقة التي نالها من الاتحاد الآسيوي، مؤكداً تطلعه إلى العمل مع جميع الفرق واللجان المعنية لضمان تنظيم نسخة استثنائية من البطولة تشكل نموذجاً يحتذى به على المستويين الفني والتنظيمي، وأن تسهم في تطوير الألعاب القتالية والارتقاء بها.