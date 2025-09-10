أكاديمية الذكاء الاصطناعي تفتح باب التقديم في "برنامج الرئيس التنفيذي " (CAIO)

أبوظبي في 10 سبتمبر / وام / أعلنت أكاديمية الذكاء الاصطناعي، التي تعد مركزا إقليميا لتأهيل القادة والمسؤولين التنفيذيين في مجال الذكاء الاصطناعي، عن فتح باب التقديم المبكر لبرنامج الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي (CAIO).

وكان قد تم الكشف عن الأكاديمية خلال القمة المهنية السنوية للذكاء الاصطناعي "قمة الآلات يمكنها أن ترى" التي أقيمت في أبريل الماضي، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، حيث تعد الأكاديمية ثمرة تعاون بين مجموعة بولينوم وكلية أبوظبي للإدارة.

ويعد هذا البرنامج التنفيذي الأول من نوعه في المنطقة، إذ يهدف إلى تمكين كبار التنفيذيين وصناع القرار من اكتساب الرؤية والخبرة اللازمة لقيادة الموجة القادمة من تحول الذكاء الاصطناعي.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار التعاون الإستراتيجي بين كلية أبوظبي للإدارة (ADSM) ومجموعة بولينوم، بما يعزز التزام دولة الإمارات بتشكيل قيادة مستقبلية قادرة على مواكبة التحول الرقمي وترسيخ مكانتها مركزا عالميا لتبني وتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مساهمته في دعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن ينطلق البرنامج التنفيذي المكثف يوم 16 نوفمبر 2025، ليستمر أسبوعين، ويتضمن عشر وحدات متقدمة تغطي مجالات هندسة أنظمة الذكاء الاصطناعي، والنشر، والحوكمة، والأخلاقيات والسياسات، مع تركيز عملي على التطبيقات من خلال حصص مكثفة ومختبرات حضورية وزيارات ميدانية، كما سيتاح للمنتسبين الانضمام إلى وحدة دولية اختيارية لمدة خمسة أيام في أوروبا أو الولايات المتحدة، لتعزيز خبراتهم والاطلاع على أبرز منظومات الابتكار العالمية.

وقال الدكتور طيب كمالي، رئيس مجلس أمناء كلية أبوظبي للإدارة، إنه في ظل التطور السريع الذي يشهده عالم الذكاء الاصطناعي، تُعد القيادة الاستشرافية والإستراتيجية أمرا بالغ الأهمية لاستثمار الإمكانات الكاملة للتكنولوجيا بشكل مسؤول يلبي احتياجات الشركات والمجتمع على حد سواء، ويزود هذا البرنامج كبار القادة بالرؤية الإستراتيجية والأسس الأخلاقية والمهارات العملية لتمكينهم من الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، أوضح ألكساندر خانين، مؤسس مجموعة بولينوم، أن ما يميز هذا البرنامج التنفيذي هو أنه صمم من قبل خبراء عالميين طبقوا الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، ويؤهلون الآن قادة آخرين للقيام بالمثل.