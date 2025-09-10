الاتحاد الأوروبي يعلن وقوفه إلى جانب دولة قطر

بروكسل في 10 سبتمبر/ وام/ شجب الاتحاد الأوروبي الغارة الجوية الإسرائيلية على الدوحة، وأكد أنها تُعد انتهاكًا للقانون الدولي ولسلامة أراضي قطر.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان نشرته خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، عن تضامنه الكامل مع سلطات وشعب قطر، الشريك الاستراتيجي للاتحاد.

وشدد البيان على أنه يجب تفادي أي تصعيد إضافي في غزة، وأن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار.

وذكّر بأن حماس مصنّفة منظمة إرهابية، وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي نظام عقوبات جديد ضدها وضد الجهاد الإسلامي الفلسطيني عام 2024.