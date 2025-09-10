انطلاق أعمال النسخة الـ 14 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

الشارقة في 10 سبتمبر/ وام/ انطلقت، اليوم، أعمال النسخة الـ 14 من “المنتدى الدولي للاتصال الحكومي”، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو الشارقة ، وتستمر يومين، تحت شعار "اتصال من أجل جودة الحياة" بمشاركة 237 متحدثا من مختلف أنحاء العالم ونخبة من الشخصيات المحلية والدولية.

ويتضمن أكثر من 110 فعاليات موزعة على خمسة محاور رئيسية تشمل الأمن الغذائي والصحة العامة والتعليم والاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، إلى جانب 51 جلسة نقاشية و7 خطابات رئيسية ملهمة يقدمها قادة وصناع قرار عالميون.