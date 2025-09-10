"فعاليات دبي للأعمال" يفوز بجائزة تطوير الجمعيات في قمة ICCA

دبي في 10 سبتمبر/ وام/ نال “فعاليات دبي للأعمال”، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة، جائزة تطوير الجمعيات خلال قمة الشرق الأوسط للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات ICCA، التي استضافها مركز البحرين العالمي للمعارض بالشراكة مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض. وقدمت الجائزة وزيرة السياحة البحرينية سعادة فاطمة بنت جعفر الصيرفي، تكريماً لجهود المكتب في دعم الجمعيات وتعزيز تبادل المعرفة وزيادة التنافسية العالمية لقطاع فعاليات الأعمال بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وشارك ممثلو “فعاليات دبي للأعمال” في جلسة نقاش بعنوان “مستقبل قيادة الوجهة”، إلى جانب ممثلين من أبوظبي والبحرين وعُمان والأردن، حيث ناقش المشاركون أفضل الممارسات في مجال الإبداع والشمولية والاستدامة، وسبل تعزيز التعاون وتبادل الاستراتيجيات لمواجهة التحديات وتحقيق النمو في القطاع.

وأكد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن الفوز بهذه الجائزة يعكس الرؤية الإستراتيجية المشتركة لتعزيز مكانة دبي مركزا عالميا رائدا للمعرفة والإبداع، مشيراً إلى أن الجمعيات تلعب دوراً محورياً في نمو المدينة عبر تبادل المعرفة وتطوير القطاعات وتحقيق أثر اقتصادي ملموس.

ويواصل مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، إتاحة الفرص أمام الجمعيات الدولية لتعزيز وجودها في الإمارة، في حين يدعم برنامج “السفير” هذا التوجه من خلال شبكة تضم مئات الأعضاء الذين ساهموا بجذب العديد من الفعاليات الدولية.

وتعكس مشاركة دبي في القمة التزامها بالتعاون مع الشركاء في المنطقة والعالم لمناقشة مستقبل القطاع، بما في ذلك الاستدامة وتبني الذكاء الاصطناعي والسياحة الذكية، بما يعزز ريادتها التي كرستها التصنيفات الدولية الأخيرة والتي وضعتها في صدارة وجهات الاجتماعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا .