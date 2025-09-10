حديقة الحيوانات بالعين عضو في الرابطة العالمية WAZA

العين في 10 سبتمبر/ وام/ حصلت حديقة الحيوانات بالعين، على عضوية الرابطة العالمية لحدائق الحيوان والأحواض المائية WAZA كمؤسسة عضو، لتنضم إلى صفوف أكبر وأهم المؤسسات العالمية العاملة في مجال حماية الحياة البرية، ورعاية الحيوان، والاستدامة، والتعليم البيئي.

وأكد وليد سعيد السعيدي العضو المنتدب في المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، إن هذا الانجاز يعكس التوجه الإستراتيجي والرؤية البيئية لحكومة أبوظبي 2030 نحو الحفاظ على التنوع البيولوجي والموائل والتراث الطبيعي للحاضر والمستقبل، وهو ما يحقق رسالة الحديقة الرامية إلى صون الحياة البرية من خلال تطوير المعرفة ورعاية الأنواع وتعزيز الوعي والسلوك الإيجابي تجاه التنوع الحيوي، وهو ما يعزز دور الحديقة كجهة ذات حضور عالمي في مجال حماية البيئة وصون الطبيعة. من جانبه قال المهندس أحمد عيسى الحراصي مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين بالإنابة، إن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل إنجازات حديقة الحيوانات بالعين؛ فالرابطة العالمية لحدائق الحيوان والأحواض المائية واحدة من أعرق الهيئات العالمية المختصة والرائدة في دعم وتحفيز المؤسسات المعنية برعاية الحيوانات وتقديم برامج التعليم والحفاظ على الطبيعة على نطاق عالمي.

وتعد عضوية WAZA نتاجاً مباشراً لجهود حديقة الحيوانات بالعين التي تمتلك نخبة من الكوادر المتمرسة والشغوفة بمجال صون الطبيعة وحماية الحياة البرية ما يعزز مكانتها العالمية كمؤسسة رائدة في هذا القطاع، إضافة لدورها في تقديم تجارب ترفيهية ملهمة تُسهم في رفع الوعي المجتمعي بأهمية حماية الحياة البرية مع الحفاظ على البيئة الآمنة والطبيعية لمختلف أنواع الحيوانات، كما تعد من أبرز الوجهات السياحية التعليمية في دولة الإمارات والمنطقة.

جدير بالذكر أن هذه هي العضوية الثانية لحديقة الحيوانات بالعين خلال العام الجاري 2025، حيث كان الإنجاز الأول في رابطة حدائق الحيوان وأحواض الأحياء المائية AZA وهو من أرفع الاعتمادات العالمية في قطاع حدائق الحيوان.