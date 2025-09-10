مجلس إدارة "الإمارات للدواء" يناقش سبل تعزيز جاهزية القطاع الدوائي بالدولة

دبي في 10 سبتمبر/ وام/ استعرض مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، خلال اجتماعه الدوري، أبرز الإنجازات خلال العام الجاري، والتقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية المؤسسة للفترة 2024-2026، وتحديد الأولويات الإستراتيجية وخطة العمل للمرحلة القادمة، وذلك في إطار التزام المؤسسة بتعزيز الابتكار والاستدامة في الصناعات الطبية والدوائية، وتطوير قدراتها التنظيمية والبحثية بما يواكب تطلعات الدولة في هذا القطاع الحيوي.

ترأس الاجتماع، الذي عقد في دبي، معالي سعيد مبارك الهاجري وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، بحضور كل من سعادة الدكتورة مها تيسير بركات، نائبة رئيس المجلس، وسعادة الدكتورة فاطمة محمد هلال الكعبي، المديرة العامة للمؤسسة، وأعضاء المجلس سعادة الدكتور عيسى عبد الفتاح كاظم، وسعادة بدر سليم العلماء، وسعادة الدكتور فرحان ملك، وأحمد الرميثي ممثل فئة الشباب.

وناقش المجلس حزمة من الأولويات التطويرية التي تستهدف تعزيز جاهزية القطاع الدوائي في الدولة، واستعرض الأهداف المرحلية لإستراتيجية المؤسسة، واستكمال نقل الخدمات من الوزارات والجهات المعنية، وتقديم مجموعة من الخدمات التنظيمية للمتعاملين خلال الفترة الماضية، وآليات تسريع الموافقات التسويقية للأدوية، عبر دراسة الملفات العلمية مباشرة دون انتظار اعتماد الدول المرجعية، بما يتيح توفير حلول علاجية مبتكرة بسرعة وكفاءة.

وأكد المجلس أهمية تبني التقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية، لتطوير عمليات التصنيع والتوزيع وتسريع وتيرة الابتكار، وتقديم حلول صحية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع.

ووافق المجلس على إطلاق مركز الاتصال 80033784 (800Edrug) الذي يؤدي دوراً محورياً كمنصة مركزية للتواصل بين المتعاملين والمؤسسة.

وأشاد معالي سعيد مبارك الهاجري، بالدور البارز لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، مثمناً رؤيته الإستراتيجية وجهوده في ترسيخ الأسس التنظيمية للمؤسسة، وتعزيز مكانتها كمحرك وطني للابتكار الدوائي.

كما عبّر عن تقديره لأداء أعضاء مجلس الإدارة إلى جانب الأداء المتميز لفرق العمل التي جسدت روح الالتزام والاحترافية، بما يعكس تكامل الجهود المؤسسية نحو تحقيق الأهداف الوطنية في القطاع الصحي والدوائي.

وأعرب معاليه عن الاعتزاز بالإنجازات التي حققتها المؤسسة لترسيخ مكانة الدولة كمركزٍ موثوقٍ للابتكار في مجال الصناعات الدوائية والطبية وتوسيع قدرات التصنيع المحلي ودعم منظومات البحث والالتزام بأحدث المعايير العالمية ، مؤكداً أن المؤسسة تؤدي دوراً بارزاً في تحقيق رؤية الدولة لتعزيز الريادة والاستدامة في قطاع الصناعات الطبية والدوائية وجاهزيته المستقبلية، وستواصل العمل على تطوير حلول مبتكرة وشراكات إستراتيجية فاعلة في مجال الابتكار والأبحاث الدوائية.

من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي أن المؤسسة تحقق تقدماً في تحديث بنيتها التنظيمية وتوسيع نطاق التعاون البحثي بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المجتمع ويدعم النمو الاقتصادي المستدام، لافتة إلى إستراتيجية المؤسسة ورؤيتها المستقبلية لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية، وتفعيل الحلول الرقمية في التنظيم الدوائي، بجانب اعتماد معايير تصنيع دوائية مستدامة تواكب المسؤولية البيئية وتسهم في تسريع الابتكار.



وفي إطار التزامها بتعزيز الابتكار وتطوير المنظومة الدوائية الوطنية، سجلت مؤسسة الإمارات للدواء خلال العام الجاري 2025 سلسلة من الإنجازات النوعية التي تعكس ريادتها التنظيمية، وتكرّس مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الصحي، حيث تنوعت هذه الإنجازات بين اعتماد علاجات جينية متقدمة، واستضافة فعاليات دولية مرموقة، وتوسيع الشراكات الصناعية والبحثية، بما يواكب تطلعات الدولة نحو بناء قطاع صحي مستدام ومتكامل.

