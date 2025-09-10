"إسلامية دبي" تطلق النسخة الثانية من برنامج أجيال

دبي في 10 سبتمبر/ وام/ تواصل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، جهودها التوعوية والتثقيفية بإطلاق النسخة الثانية من برنامج "أجيال" 2025 - 2026 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وذلك تماشياً مع عام المجتمع، وتحت مظلة مبادرة "غراس الخير".

ويستهدف البرنامج فئات واسعة من طلبة المدارس الحكومية والخاصة وأولياء الأمور والهيئات التدريسية تعزيزاً للقيم الإسلامية والهوية الوطنية.

ويشهد الموسم الثاني توسع التجربة لتشمل المدارس الحكومية إلى جانب المدارس الخاصة، حيث ستكون الانطلاقة الأولى مع 15 مدرسة حكومية.

وقال سعادة أحمد درويش المهيري مدير عام الدائرة إن إطلاق الموسم الثاني من برنامج "أجيال" يأتي في إطار التزام الدائرة بتعزيز رسالتها التوعوية في المجتمع المدرسي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في بناء جيل متوازن يعتز بقيمه الإسلامية وهويته الوطنية، موضحا أن النتائج الإيجابية والتجاوب الكبير الذي شهده الموسم الأول شكلا دافعا لتوسيع نطاق البرنامج ليشمل مدارس وزارة التربية والتعليم حيث ستكون الانطلاقة مع 15 مدرسة حكومية.

وأوضح أن هذا التوجه جاء استجابة لمطالب أولياء الأمور الراغبين في تعميم التجربة في المدارس الحكومية، مؤكداً حرص الدائرة على أن تكون أقرب إلى المجتمع وأكثر استجابة لتطلعاته.

ويأتي البرنامج في إطار رؤية الدائرة الرامية إلى ترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة لدى الطلبة، عبر سلسلة من الأنشطة التفاعلية التي تشمل المسابقات التحفيزية والورش التعليمية والجلسات الحوارية إلى جانب المبادرات الاجتماعية المبتكرة والجوائز التشجيعية .

من جانبها قالت سعادة عائشة عبدالله ميران مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ، إن هذا البرنامج يعد فرصة لتعزيز وعي الطلبة حول القيم الإيجابية والتعاليم الإسلامية السمحة وتهيئة بيئة تعليمية محفزة وداعمة لهم، لاسيما في ظل الإقبال الكبير من الطلبة وتفاعل أولياء الأمور مع البرنامج في العام الدراسي الماضي، فضلا عما يوفره من منصات تواصل إيجابية للتفاعل بين جميع المعنيين.