غدا..إغلاق باب التسجيل في "سباق العالية"

أبوظبي في 10 سبتمبر/وام/ أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، انطلاق سباق العالية للبوانيش الشراعية، بعد غد لمسافة 5 أميال بحرية، بمشاركة أكثر من 200 متسابق على متن 40 بانوشا.

وتستقطب سباقات الفئة أعداداً كبيرة من المحامل على متن كل واحد منها 5 أفراد من نوخذة وبحارة، بجوائز تبلغ 414 ألف درهم لعدد 30 فائزاً.

وأكد النادي في بيان اليوم، إغلاق باب التسجيل للمشاركة يوم غد، واكتمال الترتيبات الإجرائية والتنظيمية للحدث، وتحديد الضوابط واللوائح التنظيمية الخاصة بالسباق وسط إقبال كبير على التسجيل في الموقع الإلكتروني للنادي.