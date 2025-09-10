جائزة حمدان بن محمد للتصوير تختتم تحكيم دورتها الـ 14

دبي في 10 سبتمبر/ وام/ أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي "هيبا" عن انتهاء أعمال تحكيم الدورة الـ 14 التي حملت عنوان "القوة"، بعد تقييم أكثر من 87 ألف صورة مقدمة من أكثر من 50 ألف مصور من مختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر الإعلان عن الفائزين في نوفمبر المقبل.

وأكد سعادة علي خليفة بن ثالث الأمين العام للجائزة أن لجنة التحكيم، التي تضم خبرات فوتوغرافية متنوعة، أنهت أعمالها بنجاح، مشيرا إلى أن الجائزة تحرص على الحفاظ على الخصوصية وتكافؤ الفرص، لذا يتم تأجيل الكشف عن هوية المحكمين حتى اكتمال عمليات التحكيم.

وأشاد بارتفاع الوعي القانوني لدى المصورين، حيث تراجعت نسب المشاركات المخالفة لقوانين الملكية الفكرية، مما يعكس استجابة إيجابية لتوصيات الجائزة المستمرة.

ونشرت "هيبا" مجموعة من الصور الملهمة الفائزة بمسابقات إنستغرام لعام 2025، والتي شملت محاور "بيئي"، "بصمة إنسان"، و"الأطفال".

وكان من أبرزها صورة المصور البحريني زكريا عمران (@zakariya_omran) الفائزة بمسابقة "بيئي"، وصورة بعنوان "كل مشاعر العالم" ضمن محور "الأطفال".

وقد حصل جميع الفائزين على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة، وتم عرض صورهم عبر الحساب الرسمي على إنستغرام (@HIPAae).

يذكر أن "هيبا" من الجوائز الدولية الرائدة في مجال التصوير، وتهدف إلى تطوير المهارات الفوتوغرافية وتعزيز دور الصورة كوسيلة تواصل حضاري، وتحتضن فئات ومحاور متنوعة وتوفر منصة تعليمية وإبداعية للمصورين حول العالم.