"ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا " يشارك في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

الشارقة في 10 سبتمبر /وام/يشارك مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا، في فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة من خلال جناح خاص يضم مخيم مهارات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب منصة تعرض أبرز مشاريع المنتسبين في مجالات متنوعة مثل الاستدامة والأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة للإنسان.

وأشارت لمياء عبدالله، تنفيذي علاقات عامة في المركز، إلى أن الجناح يهدف إلى تعريف الزوار بإنجازات الشباب والمواهب العلمية، وتسليط الضوء على دور المركز في تمكين الأجيال القادمة بمهارات المستقبل، مؤكدة أن هذه المشاركة تعكس التزام المركز بتعزيز الابتكار العلمي والتقني.

ويذكر أن المركز تأسس في عام 2024 بهدف تقديم ورش وبرامج متنوعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، من خلال توفير بيئة تحفيزية وبحثية متكاملة تستهدف مختلف الفئات العمرية.