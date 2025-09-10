بلدية رأس الخيمة تعلن عن إتاحة خدمة "رخصة مبنى للمباني القائمة" عبر بوابة "RAK Digital"

رأس الخيمة في 10 سبتمبر/ وام/ أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة، عن إتاحة خدمة "رخصة مبنى للمباني القائمة" عبر بوابة رأس الخيمة الرقمية "RAK Digital" في إطار مبادرة "عقارك مستقبلك".

وتهدف الخدمة إلى تسهيل حصول المتعاملين على التراخيص اللازمة للمباني القائمة بكل يسر ومرونة، سواء من خلال البوابة الإلكترونية أو عبر زيارة مركز سعادة المتعاملين بمقر الدائرة.

وتوفر الدائرة إعداد المخططات اللازمة للترخيص، وذلك للقسائم "السكنية الخاصة والزراعية"، برسوم رمزية ضمن خطوات الخدمة، دعما للمتعاملين.