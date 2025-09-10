17 هدفا تضع منتخبنا الأولمبي ضمن أقوى فرق التصفيات الآسيوية

أبوظبي في 10 سبتمبر/ وام/ تصدر منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم، قائمة أقوى المنتخبات هجوما من الفرق الأربعة أصحاب المركز الثاني في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما التي اختتمت أمس، وأقيمت مواجهات المجموعة التاسعة منها في العاصمة أبوظبي، كما حل رابعا من بين فرق المجموعات الـ11 المشاركة في التصفيات.

وسجل منتخبنا الوطني 17 هدفًا، خلال مشوار التصفيات، 13 منهم في مرمى منتخب غوام، وهدفان في مرمى منتخب هونج كونج، ومثلهما في مرمى منتخب إيران.

وجاء ثانيا خلف منتخبنا الوطني كل من منتخب الصين من المجموعة الرابعة بـ 12 هدفًا، ثم منتخب أوزبكستان من المجموعة الخامسة بـ 8 أهداف، وتلاهم منتخب لبنان من المجموعة السادسة بـ 6 أهداف.

كما حل منتخبنا الوطني رابعًا على مستوى جميع منتخبات البطولة أصحاب المراكز الأولى، إذ تصدر منتخب أستراليا من المجموعة الرابعة بـ 20 هدفًا، ثم منتخب الأردن من المجموعة الأولى بـ 19 هدفًا، ثم منتخب قطر من المجموعة الثامنة بـ 17 هدفًا، ثم منتخبنا الوطني بنفس الرصيد مع أفضلية لمنتخب قطر كونه أنهى مشواره في صدارة مجموعته.