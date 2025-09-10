فاهم القاسمي : المنتدى الدولي للاتصال الحكومي تجمع مميز لنقل تجارب الآخرين

‏الشارقة في 10 سبتمبر/ وام / قال الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة إن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بات يشكل منصة بارزة لطرح كل ما هو جديد في عالم الاتصال الحكومي واستعراض أحدث وسائل نقل الرسائل الإعلامية من الحكومة لأفراد المجتمع .

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام ” أن المنتدى يضم شركاء من مختلف إمارات الدولة ومن دول عديدة على مستوى العالم و هذا التجمع المميز ينقل تجارب الآخرين في هذا المجال للاستفادة وتحقيق جودة الحياة" و نحن في إدارة العلاقات الحكومية نلعب أدوارا كثيرة خلف الكواليس حيث يتمحور عملنا في المحافل الدولية وعلى المستوى الدبلوماسي لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية بالإمارة وتبادل التجارب ما بين الحكومات لرفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على ارضها وهذا يتحقق بالتعاون مع الجهات الحكومية والخدمية في إمارة الشارقة" .

وأشار إلى ان الدائرة وقعت اليوم خلال المنتدى اتفاقية تفاهم مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وذلك لأهمية الدبلوماسية في عمل اليوم وكجزء من تعليم وتثقيف الموظفين بأسس الدبلوماسية في العمل سواء داخل الدولة أو خارجها إلى جانب توفير فرص تدريب تعلم على رفع كفاءتهم في هذا الجانب.

ولفت إلى مشاركة الدائرة في عدد من جلسات المنتدى خاصة في موضوع الأمن الغذائي وتسليط الضوء على جهود إمارة الشارقة في هذا الجانب وما حققته من نجاحات متميزة من خلال المنتجات العضوية التي أطلقتها في الآونة الأخيرة والتي ترجمت رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في جانب الاستدامة والاقتصاد الدائري.