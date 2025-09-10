86 طلبا أمام لجنة المنح التكميلية للمتقاعدين في الشارقة

الشارقة في 10 سبتمبر/ وام/ استعرضت لجنة المنح التكميلية للمتقاعدين في إمارة الشارقة خلال اجتماعها الدوري، الذي عُقد اليوم برئاسة سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، رئيس اللجنة، 86 طلباً، منها 42 طلبا جديدا، و44 طلب تحديث بيانات.

ووافقت اللجنة على صرف المنح للمستحقين ممن استوفوا شروط الاستحقاق، وذلك بتكلفة مالية سنوية بلغت 1,123,537.68 درهم، على أن تُصرف المبالغ في حسابات المستفيدين خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأكدت اللجنة أن عملها يأتي في إطار حرص إمارة الشارقة على تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية للمتقاعدين، من خلال تقديم منح تكميلية تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات الأساسية.