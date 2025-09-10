رئيس الدولة وملك البحرين يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

الصخير في 10 سبتمبر/ وام/ بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة ..العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وسبل تنميتهما في جميع المجالات خاصة التنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما نحو مزيد من التنمية والازدهار.

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى في قصر الصخير في إطار الزيارة الأخوية التي يقوم بها سموه إلى مملكة البحرين.

ورحب جلالته بأخيه صاحب السمو رئيس الدولة وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وقيادتيهما..مؤكدين الحرص المتبادل على مواصلة التشاور الأخوي خاصة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية وتبادلا وجهات النظر بشأنها..معربين في هذا السياق عن إدانة دولة الإمارات ومملكة البحرين الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وخرقاً للقانون الدولي وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين بما يدفع نحو مزيد من التصعيد في المنطقة ويقوض فرص السلام فيها..مؤكدين تضامن البلدين مع قطر ودعمهما كل ما من شأنه حماية أمنها وسلامة مواطنيها وأراضيها.

حضر اللقاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة والذي يضم..الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعددا من الوزراء وكبار المسؤولين.

كما حضره من الجانب البحريني عدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

وقد غادر صاحب السمو رئيس الدولة مملكة البحرين في وقت لاحق حيث كان في مقدمة مودعيه في المطار صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعدد من كبار المسؤولين.