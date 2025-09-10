المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.. الإعلام شريك في تعزيز الأمن الغذائي

الشارقة في 10 سبتمبر / وام / أكد خبراء أن الإعلام يلعب دوراً محورياً في ترسيخ الوعي المجتمعي وتعزيز القيم المرتبطة بالمسؤولية تجاه الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها الأمن الغذائي الذي يمثل قضية استراتيجية تمس حياة كل فرد، إلى جانب كونهما أداة أساسية لإدارة الأزمات وصياغة الرسائل المؤثرة للجمهور.

وقالوا لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة، إن دور الإعلام لا يقتصر على نقل الأخبار، فهو شريك محوري في صياغة السياسات العامة ونشر الوعي بقضايا الأمن الغذائي وإدارة الأزمات الصحية والبيئية والاقتصادية.

وأكدت الدكتورة إنجي خليل، أستاذ مشارك بقسم العلاقات العامة في كلية الاتصال بجامعة الشارقة، أن الأزمات بطبيعتها مواقف استثنائية تحتاج إلى تعامل خاص سواء من المؤسسات المسؤولة عن إدارتها أو من الجهات الإعلامية، ومن هنا يصبح للاتصال دور فاعل في إدارة هذه المواقف.

وأوضحت أن إدارة الأزمات إعلامياً تتطلب صناعة محتوى مخصص يتميز بالسرعة والدقة والحس الإنساني والشفافية، مع تدريب المتحدثين الرسميين على التعامل مع هذه المواقف، وتنظيم الإحاطات الإعلامية واستخدام التطبيقات الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي لإبقاء الجمهور على اطلاع دائم بالمستجدات.

وأضافت، “ على سبيل المثال يعتبر الأمن الغذائي أحد الملفات الحيوية التي يمكن للإعلام أن يسهم في ترسيخها لدى الأفراد والمجتمعات عبر رفع مستوى الوعي بكيفية التعامل مع الغذاء باعتباره نعمة وهبة يجب الحفاظ عليها، مشيرة إلى أن الحملات الإعلامية قادرة على تعريف الجمهور منذ المراحل المبكرة من العمر بمعنى الأمن الغذائي، ودور الفرد في ترشيد الاستهلاك وتجنب الهدر الغذائي”.

وقالت “ قد يبدأ هذا الوعي من داخل البيت من خلال سلوكيات بسيطة، مثل شراء ما يكفي للحاجة فقط وتقدير قيمة الغذاء، لينتقل بعد ذلك إلى المدارس حيث يمكن للتربية الإعلامية أن تعزز لدى الأطفال إدراكهم لأهمية الموارد، وصولاً إلى المشاريع الحكومية الكبرى التي تجسد على أرض الواقع مفاهيم الاستدامة والمسؤولية”.

وتابعت أن مستوى وعي الجمهور في دولة الإمارات متقدم بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن الكثير من المؤسسات الإعلامية ومؤسسات الأعمال في الدولة تعمل معاً لتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد.

وأكدت أن الإعلام بجميع أشكاله ومنصاته يستطيع أن يلعب دوراً محورياً في هذا المجال، سواء عبر المحتوى الإخباري أو الحملات التوعوية أو حتى عبر قصص إنسانية مؤثرة تصل مباشرة إلى وجدان الجمهور.

وأوضح فهد عيسى المهري، رئيس قطاع "تريندز" للبحوث والاستشارات في دبي، أن الإعلام يشكل الأداة الرئيسية لنشر رسائل التوعية حول مختلف القضايا ولمختلف شرائح المجتمع، ومن تلك القضايا بطبيعة الحال قضية الأمن الغذائي.

وأكد أن الإعلام لعب أدواراً محورية خلال أزمات كبرى مثل جائحة "كورونا" والتحديات المرتبطة بالحروب والأمنين الغذائي والمائي، لاسيما كون المنصات الإعلامية الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي تصل إلى كل بيت.

ومن جهتها، أكدت زينب السجواني، رئيس قسم الإعلام في هيئة الشارقة للثروة السمكية، أن مشاركة الهيئة في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي تأتي لتعزيز التواصل مع الجمهور وتسليط الضوء على دور الإعلام والاتصال في دعم الاستدامة وجودة الحياة.

وقالت، " هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها الهيئة في المنتدى، ونحرص من خلال حضورنا على توضيح توجهاتنا في مجالات الاستدامة وجودة الحياة، وربطها بدور الإعلام الفعال في المجتمع".

وأضافت، "الاتصال والإعلام لهما دور محوري في نشر الوعي المجتمعي والتثقيف حول الاستهلاك الأمثل للموارد، وترشيد الممارسات، والترويج للممارسات المستدامة، فضلاً عن إبراز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لأنشطتنا، نحن في الهيئة نركز على المشاريع التي تسهم في استدامة الثروة السمكية والحفاظ على مهنة الصيد، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز القدرة على مواجهة كافة أنواع التحديات".

