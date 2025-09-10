غدا..بدء الاجتماع الـ29 لمجلس "آيرينا" في أبوظبي

أبوظبي في 10 سبتمبر /وام/ أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، عن انطلاق الاجتماع التاسع والعشرين لمجلس الوكالة غدا في أبوظبي على مدى يومين.

وسيجتمع أكثر من 400 مسؤول حكومي من أعضاء آيرينا، الذين يضمون 169 دولة والاتحاد الأوروبي، لتقديم التوجيه الاستراتيجي لبرنامج عمل الوكالة ومناقشة القضايا الملحّة التي تُشكّل مسار تحوّل الطاقة العالمي اليوم.

تتضمن أبرز الفعاليات الرئيسية للاجتماع مناقشة البرامج الخاصة بأمن الطاقة، واستكشاف مسارات لتنويع سلاسل التوريد، ودعم تقنيات الجيل التالي، فضلًا عن تعزيز قدرات التصنيع الإقليمية.

ويشمل الاجتماع أيضًا، استعراضا لأحدث تحليلات الوكالة حول المشهد الجيوسياسي والاقتصادي المتطوّر لسلاسل توريد الطاقة المتجددة، مع التركيز بوجهٍ خاصٍ على قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وقال سعادة فرانسيسكو شاكون هيرنانديز، سفير كوستاريكا لدى دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والأردن، بصفته رئيسًا لمجلس "آيرينا" في دورته التاسعة والعشرين، إن الوكالة تشكل أداة ناجحة وشاملة لمجموعة كبيرة ومتنوعة من الدول في سعيها لإيجاد حلول لتحقيق التحوّل نحو طاقة مستقبلية مستدامة، لافتا إلى دور كوستاريكا بصفتها رئيسا للاجتماع في وضع موضوعات مثل تحوّل الطاقة، وإزالة الكربون، ومصادر الطاقة المتجددة في طليعة أهدافها وأفكارها.

وأوضح فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، أن سلاسل التوريد المتنوعة والمرنة والشفافة تُعد عنصرًا ضروريًا لتحقيق الهدف المتمثل في مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، مضيفا أن التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة يُعد عامل تمكين رئيسي لأمن الطاقة واستقلالها، وأن سلاسل التوريد العالمية لا تزال تتركز في عددٍ قليلٍ من الدول.

وأكد على أهمية أن تسعى الجهود الرامية إلى تنويع هذه السلاسل للتعامل مع الحقائق الاقتصادية المعقدة، مما يجعل الاجتماع الـ 29 لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" فرصة مهمة لتعزيز هذا الحوار الجماعي وإحراز تقدم في هذا النقاش.

وسيناقش أعضاء "آيرينا" تعزيز الاستثمارات في وقود الطيران المستدام، الذي تعتبره الوكالة عنصرًا أساسيًا لإزالة الكربون من رحلات الطيران طويلة المدى، وسوف تستعرض الوكالة أحدث جهودها في مجال دعم مشاريع وقود الطيران المستدام وحشد الاستثمارات من خلال منصاتها التمويلية، ومساعدة الدول والمطورين على الانتقال بهذه المشاريع من مرحلة الأفكار إلى مرحلة قابلية التمويل ومن ثم التنفيذ.

وسيختتم الاجتماع بتحديد أولويات العمل المستقبلية لـ "آيرينا"، والقضايا المؤسسية الرئيسية، والاستعدادات الخاصة بعقد الدورة الثلاثين للمجلس.