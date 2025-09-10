دبي تستضيف معرض "الخمسة الكبار" 24 نوفمبر

دبي في 10 سبتمبر /وام/ تستضيف دبي الدورة الـ46 من معرض “الخمسة الكبار”، أكبر فعالية متخصصة في قطاع البناء بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر المقبل .

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم يقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي، بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، والدفاع المدني بدبي، وبلدية دبي، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي.

وتشهد الفعالية مشاركة أكثر من 2,800 جهة عارضة، وما يزيد على 8,500 أخصائي من مختلف جوانب سلسلة القيمة في قطاع البناء والتطوير الحضري، بدءاً من التخطيط مروراً بالبناء ووصولاً إلى التشغيل وخدمات ما بعد البناء.

وتبلغ قيمة المشاريع في مرحلة ما قبل البناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وحدها 7 تريليونات دولار أمريكي، وتواصل المنطقة استقطاب المستثمرين العالميين بعد ترسيخ مكانتها بوصفها واحدةً من أكثر الأسواق الغنية بالفرص الواعدة في العالم، في ضوء رؤية نحن الإمارات 2031 ورؤية السعودية 2030، بما يضفي مزيداً من الزخم على القطاع.

وقالت جوزين هيمانز، النائب الأول للرئيس لفعاليات الإنشاءات في شركة دي إم جي إيفنتس “ يمر قطاع البناء العالمي اليوم بمرحلة مفصلية؛ إذ تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا مستويات غير مسبوقة من مشاريع التطوير الحضري، لكن توجد العديد من الضغوطات التي تعترض عمليات التسليم النهائية لتلك المشاريع".

وأضافت " في ضوء هذا التطور المتسارع والفرص المتاحة، يوفر المعرض منصة مميزة تتيح الاطلاع على المشاريع القائمة، والتواصل المباشر مع الجهات المعنية الرئيسية، واستكشاف الرؤى والآراء السائدة حالياً في المشهد، مما يتيح لقطاع البناء والتطوير الحضري تجاوز التعقيدات الراهنة".

ويستضيف المعرض هذا العام سلسلة من تسع فعاليات متخصصة، ترتبط كل منها بأولويات ناشئة في قطاع البناء.

وتستقطب نسخة عام 2025 شركات وعلامات تجارية تمثل أكثر من 20 جناحاً دولياً، من بينها ألمانيا وإيطاليا والصين وتركيا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.

