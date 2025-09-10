الإمارات تستعرض مبادرات نوعية استعداداً لانتخابات مجلس "الإيكاو"

دبي في 10 سبتمبر/ وام / أكد المهندس يوسف هاشم العزيزي، المدير العام المساعد لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية في الهيئة العامة للطيران المدني، استعداد دولة الإمارات لانتخابات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" المقررة خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأضاف لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش انعقاد الاجتماع الثالث لشبكة إعلام الطيران المدني اليوم في دبي، أن عضوية مجلس "الإيكاو" تمثل امتداداً لمسيرة التعاون الفاعل بين دولة الإمارات والمنظمة الدولية للطيران المدني، كما تعزز مكانة الدولة كلاعب رئيسي على الساحة الدولية، بما يتيح لها دفع النقاشات المستقبلية حول قضايا محورية مثل الذكاء الاصطناعي في الطيران المدني والبيئة.

وأشار إلى أهمية انعقاد الاجتماع قبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" وانتخابات مجلس المنظمة، المقررة من 23 سبتمبر الجاري حتى 1 أكتوبر، حيث تتنافس 193 دولة عضواً لاختيار 36 دولة لتكون ممثلة في المجلس لمدة ثلاث سنوات.

وسلط العزيزي الضوء على عدد من الملفات التي ستطرح أمام الجمعية العمومية للمنظمة، منها موضوعات تتعلق بسلامة الطيران والتنقل الحضري، إلى جانب مبادرات وطنية مبتكرة، أبرزها "مختبر الذكاء الاصطناعي في الطيران" الذي يجسد ريادة الإمارات في توظيف التقنيات المتقدمة بالقطاع، وسيتم عرضه على الدول الأعضاء خلال الدورة المقبلة.

وأكد المهندس سعيد السويدي، الممثل الدائم لبعثة الدولة لدى "الإيكاو" خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي، على أهمية استمرار دولة الإمارات في عضوية مجلس المنظمة، موضحا بأن الإمارات حافظت منذ عام 2007 على مقعدها في مجلس الإيكاو، وذلك عبر تجديد انتخابها كل ثلاث سنوات، وهو ما يعكس المكانة الريادية التي تحتلها الدولة في قطاع الطيران العالمي.

وأوضح أن وفد الإمارات المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة يتراوح عادة بين 30 و40 عضواً، فيما سيضم الوفد هذا العام أكثر من 100 مشارك من مختلف الجهات الوطنية، مضيفا بأن الانتخابات الخاصة بالفئة الثالثة، التي تشغلها الإمارات حالياً، ستجرى في 30 سبتمبر.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية ستشهد عدداً من الإعلانات المهمة من جانب الدولة، من بينها إطلاق الدفعة الثانية من برنامج "شباب في الطيران" بالتعاون مع شركاء القطاع في الدولة، بالإضافة إلى مبادرات نوعية أخرى سيتم سيعلن عنها خلال الاجتماعات.

وأكد أن الإمارات قدمت منذ بداية الدورة الحالية أكثر من 25 ورقة عمل متخصصة من مختلف قطاعات الطيران، فضلاً عن رعايتها المشتركة لمئات أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء الأخرى، في حين بلغ إجمالي أوراق العمل المقدمة على مستوى الجمعية أكثر من 600 ورقة عمل.

وخلال الاجتماع الذي حضره أكثر من 25 شريكًا إعلاميًا من مختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، تم استعراض مسيرة دولة الإمارات في مجلس الإيكاو، كما تم تسليط الضوء على العلاقات القوية التي تربط الدولة بالمنظمة، إلى جانب استعراض أبرز الملفات المستجدة، من بينها شراكة دولة الإمارات والايكاو وجهود البعثة الدائمة للدولة في المنظمة، وجهود التحول نحو منظومة أكثر استدامة لقطاع الطيران وخفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى التحولات المستقبلية في القطاع، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة للمطارات، واستعراض برنامج التعاون الدولي ومستهدفاته التي تدعم تطوير قطاع الطيران الدولي.