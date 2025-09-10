منتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة يفوز على نظيره الباكستاني في " دولية أوزبكستان"

طشقند في 10 سبتمبر/ وام/ فاز منتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة، على نظيره الباكستاني 3 - صفر، في مباراته الثانية، اليوم، ضمن المجموعة الأولى ببطولة أوزبكستان الدولية، والمقامة حالياً في العاصمة طشقند حتى 13 سبتمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات.

وحسم منتخبنا النتيجة بثلاثية محمد خليل الحوسني، وخالد الحمادي، وإبراهيم سويدان، رافعاً رصيده إلى 6 نقاط، بينما حصد محمد خليل، جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويواجه منتخبنا نظيره الأوزبكي يوم غد الخميس، في الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي، بفرصتي الفوز أو التعادل، بعد تفوق منتخب طاجيكستان على نظيره الأوزبكي في الجولة الثانية اليوم 2 – 1، رافعاً رصيده إلى 3 نقاط، قبل مباراته الأخيرة غداً أمام المنتخب الباكستاني، متساوياً مع منتخب أوزبكستان بالرصيد ذاته.

وقال سرمد الزدجالي مشرف منتخبنا الوطني، إن اللاعبين يتطلعون لتحقيق نتيجة إيجابية غدا أمام منتخب قوي، بعد مستوياتهم المميزة في مباراتي طاجيكستان وباكستان، وتألق الحارس حسن الجابر بشباك نظيفة، ضمن مسارات الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة، وأبرزها تصفيات كأس العالم 2027، والبطولة العربية 2026، وبطولة آسيا 2026.