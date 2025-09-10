الرئيس التنفيذي لمبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد: الاتصال ركيزة أساسية في تعزيز العمل الإنساني

الشارقة في 10 سبتمبر /وام/ أكد مايواند جبارخيل، الرئيس التنفيذي لمبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد، أن الإعلام والاتصال يمثلان ركيزة أساسية في دعم القضايا الإنسانية، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيداً من الاهتمام الإعلامي بهذه القضايا وخاصة تسليط الضوء على أوضاع اللاجئين حول العالم، بالتوازي مع ضمان أمن وسلامة الصحفيين الذين يقومون بدور بالغ الأهمية في نقل الحقيقة.

وقال لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة،" نحن في وقت بالغ الأهمية، لاسيما بالنسبة للإعلام، فعندما ننظر إلى أوضاع اللاجئين نجد أن الحاجة ملحة لتأمين المزيد من الحماية لهم، ولكن يجب أن نولي الاهتمام نفسه لسلامة الإعلاميين والصحفيين، لأنهم في الخطوط الأمامية لنقل معاناة هؤلاء .

وعن طبيعة عمل المبادرة في المناطق التي تعاني من تحديات إنسانية، أوضح جبارخيل أن المبادرة تعمل منذ أكثر من 15 عاماً في المجتمعات المحلية في عدة دول، واكتسبت من خلال عملها ثقة واحترام الأهالي والقيادات على حد سواء.

وقال "أفغانستان من الدول التي نعمل فيها، والعمل فيها ليس سهلاً لا سيما بالنسبة للنساء، لكننا نجحنا في كسب قلوب وعقول الناس عبر مشاريع تنموية مجتمعية، وهو ما فتح لنا الأبواب، وبات لدينا نساء يعملن ليلاً في مراكز نسج السجاد اليدوي وغيره من الأعمال، وهو أمر صعب جداً في السياق الأفغاني، لكنه أصبح ممكناً بفضل الاحترام والثقة التي بنيناها في المجتمع".

وشدد على أن الإعلام بجميع أشكاله، سواء التقليدي أو الرقمي، يمثل أداة لا غنى عنها في إيصال رسالة المبادرة وتحقيق أهدافها.

وأضاف، “الحصول على اهتمام الإعلام أمر أساسي لاستدامة عملنا، واليوم لم يعد الأمر يقتصر على الإعلام التقليدي، بل أصبح صناع المحتوى والمؤثرون على كافة منصات التواصل الاجتماعي شركاء رئيسيين في نقل رسالتنا”.

واعتبر أن مشاركة المبادرة في المنتدى بالشارقة تمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على إنجازاتها وتعريف جمهور أوسع بأثرها الإنساني.

